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Kurban Bayramı ne zaman, 9 gün tatil olacak mı? Yaz tatili ile bayram tatili birleşecek mi? Resmi açıklama

Kurban Bayramı ne zaman, 9 gün tatil olacak mı? Yaz tatili ile bayram tatili birleşecek mi? Resmi açıklama

23:465/05/2025, Pazartesi
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kurban Bayramı ile yaz tatili birleşecek mi? Bakan Tekin'den net yanıt
Kurban Bayramı ile yaz tatili birleşecek mi? Bakan Tekin'den net yanıt

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan ve öğrenciler için tatil dönemine artık az bir süre kaldı. Diyanet'in yayınladığı resmi tatiller listesine göre, bu sene Kurban Bayramı 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte, tatilin 9 gün olup olmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Yaz tatili planı için hazırlıklar sürerken, Kurban Bayramı'yla birleşip birleşmeyeceği de merak konusu oldu. Konuyla ilgili resmi açıklamalar ise gecikmedi. İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri...

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de 9 günlük tatil konusu merak ediliyor. Öğrenciler yaz tatiline girmeye hazırlanırken, çalışanlar da Kurban Bayramı tatilinin ne zaman ve kaç gün olacağı hakkındaki bilgileri araştırmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde TRT Haber canlı yayınına katılarak gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Tekin, okullarda yaz tatilinin Kurban Bayramı tatili ile birleşerek öne çekilip çekilmeyeceğine dair gelen sorulara ise net şekilde yanıt verdi. İşte 2025 Kurban Bayramı tatili tarihleri ve 9 günlük tatil hakkındaki resmi açıklamalar.


KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Bu sene 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı arifesi 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk gelmektedir. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak. Buna göre,
6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ İLE YAZ TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında merak edilen soruya açıklık getirdi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;


"Bilmeyenler diyorlar ki şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok."


BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı, 6-9 Haziran 2025 tarihlerinde idrak edilecek. 4 günlük bayram tatili şu an için 9 güne çıkması konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak kabine toplantıları sonrasında cumhurbaşkanı kararıyla bayram tatilleri uzatılabiliyor. Ramazan Bayramı tatilinde olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik açıklama yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.


Dini Günler ve Resmi Tatiller 2025

1 Ocak 2025 - Yılbaşı


30 Mart 2025 - Ramazan Bayramı


23 Nisan 2025 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı


1 Mayıs 2025 - Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)


19 Mayıs 2025 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı


6 Haziran 2025 - Kurban Bayramı


30 Ağustos 2025 - Zafer Bayramı


29 Ekim 2025 - Cumhuriyet Bayramı


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