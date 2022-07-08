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Kurban eti nasıl saklanır, kesildikten ne kadar süre sonra dondurulur?

‘’Kurban eti nasıl saklanır?’’ sorusu, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bayramın gelişiyle birlikte kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, kurban etinin nasıl saklanacağını merak ediyor. Kurban etini muhafaza etmek için dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik. Peki, kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti buzluğa koymadan önce yıkanır mı yıkanmaz mı? İşte bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban eti saklama, bekletme süresi: Kurban eti nasıl saklanmalı, yıkanır mı yıkanmaz mı?
Kurban eti saklama, dondurma

Kurban bayramının gelmesi ile birlikte kurban kesecek vatandaşların en çok merak ettiği şey kurban etini saklama koşulları oluyor. Arefe gününde de kurban eti nasıl saklanıri kurban eti yıkanır mı, yıkanmaz mı gibi sorular gündeme geldi. Kurban eti bekletme, saklama sürecini sizler için araştırdık.

KURBAN ETİ KESİLDİKTEN SONRA NE KADAR BEKLETİLMELİ?

Kurban kesildikten sonra etteki sinirler hala canlı olabileceği için hemen tüketilmesi sağlık açısından uygun değildir. Bu nedenle umanlar, bayramın ilk günü kesilen kurban etlerinin hemen tüketilmemesi ve dinlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu noktada kurban etlerinin nasıl saklanacağı konusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Kurban etlerinin saklanması için belirli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin başında kurban etlerinin, parçalar halinde temiz kaplara konularak ve güneş görmeyen serin bir yerde 3-4 saat bekletilmesi gelmektedir.

Bekletme sırasında etlerin hava alması sağlanmalı ve bu süre sonunda oda sıcaklığına ulaşan etler buzdolabına kaldırılmalıdır.

Kurbanlık etin dayanma süresi, normal buzdolabı koşullarında en fazla 3 - 4 gündür. Ancak etler kıyma haline getirilirse bu süre 1 - 2 gün kadardır. Etlerin daha uzun süre muhafaza edilebilmesi için buzlukta dondurulmuş olarak saklanması gerekir. Ancak dondurulmuş etlerin de belirli bir raf ömrü olduğu unutulmamalıdır.

KURBAN ETİ BUZLUKTA NASIL SAKLANIR?

Doğranmış etlerin raf ömrü kısadır. Bu nedenle kurban etlerinin derin dondurucuda büyük parçalar halinde saklanması önerilir.

Yemeklerde ve mangallarda kullanılacak etler, doğranıp poşetlerle saklanabilir. Ancak eti ne yapacağınıza karar veremiyorsanız büyük parçalar halinde dondurucuya atıp sonradan çözdürüp tüketmeniz önerilir. Buzluğun -18 derecede olması etlerin daha uzun süre saklanması için yeterlidir.

Poşet içindeki etlerin hava almaması oldukça önemlidir. Hava alan etin yapısı bozulabilir ve poşet içinde buzlanma meydana gelebilir.

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