Bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek bayramda kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Geri sayım devam ederken Müslümanlar, "Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kurbanlık koyun, koç ve dana fiyatları en çok araştırılanlar arasında. Kesilen kurbanların etleri akraba, tanıdık, komşu ve ihtiyaç sahipleri ile bölüştürülecek. Peki, 2023 Koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİSSE FİYATI

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, "Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor.

Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları belli oldu. Küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağı belirtildi.







