İYİ Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti. Akademik kariyerine başlamadan önce, Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, PTT Genel Müdürlüğü'nde uzman ve genel müdür danışmanlığı, Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan danışmanlığı ve çeşitli görevlerde bulundu. İşte Kürşad Zorlu’nun hayatı ve biyografisi.
İYİ Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zorlu'nun istifasıyla partinin milletvekili sayısı 29'a düştü. Peki Kürşad Zorlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Kürşad Zorlu’nun hayatı ve biyografisi.
Kürşad Zorlu kimdir?
Kürşad Zorlu, 9 Nisan 1977 tarihine Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tamamlayan Kürşad Zorlu, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur.
Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla bilinen Kürşad Zorlu; Yeniçağ, Vatan, Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır.
Babası MHP'den 1994-2004 arası Yerköy belediye başkanlığı yapmış olan Bahri Zorlu'dur. 19 Ekim 2022'de TBMM grup toplantısında İYİ Parti'ye katılmış, aynı gün İYİ Parti Sözcüsü ve genel başkan başdanışmanlığına getirilmiştir ve 3 Mayıs 2024'e kadar bu görevini sürdürmüştür. 2023 tarihinde gerçekleştirilen 3. İYİ Parti Olağan Kurultayı'nın ardından İyi Parti Medya İlişkileri Başkanı görevine getirilmiştir[5]. İngilizce ve Kazakça bilen Zorlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kürşad Zorlu akademik kariyeri
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde profesör ve yönetim bilimleri ana bilim dalı başkanı oldu. 2011-2013 yılları arasında Ahilik Araştırma Merkezi, İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Kasım 2019'da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı. Yönetim ve strateji alanlarında doçent unvanına sahip olan Kürşad Zorlu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmıştır. Türk Dünyası konusunda çok sayıda makale ve belgesel hazırlayan Kürşad Zorlu'nun bu alanda uluslararası ödülleri de bulunmaktadır.
Aralarında Kazakistan-Türkiye Üstün Hizmet Madalyası (2016), Ahmet Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülü (2010), İsmail Gaspıralı Türk Dünyası Ödülü'nün (2015) de bulunduğu çok sayıda ödül almıştır.