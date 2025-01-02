Babası MHP'den 1994-2004 arası Yerköy belediye başkanlığı yapmış olan Bahri Zorlu'dur. 19 Ekim 2022'de TBMM grup toplantısında İYİ Parti'ye katılmış, aynı gün İYİ Parti Sözcüsü ve genel başkan başdanışmanlığına getirilmiştir ve 3 Mayıs 2024'e kadar bu görevini sürdürmüştür. 2023 tarihinde gerçekleştirilen 3. İYİ Parti Olağan Kurultayı'nın ardından İyi Parti Medya İlişkileri Başkanı görevine getirilmiştir[5]. İngilizce ve Kazakça bilen Zorlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde profesör ve yönetim bilimleri ana bilim dalı başkanı oldu. 2011-2013 yılları arasında Ahilik Araştırma Merkezi, İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Kasım 2019'da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı. Yönetim ve strateji alanlarında doçent unvanına sahip olan Kürşad Zorlu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmıştır. Türk Dünyası konusunda çok sayıda makale ve belgesel hazırlayan Kürşad Zorlu'nun bu alanda uluslararası ödülleri de bulunmaktadır.