Kurtlar Vadisi ekranlara dönüyor: Necati Şaşmaz müjdeyi verdi ocakta başlayacak

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat vererek milyonların sevgisini kazanan Necati Şaşmaz katıldığı bir programda verdiği haber ile Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandırdı. Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te ekranlara gelen programına konuk oldu. Kurtlar Vadisi hakkında konuşan Necati Şaşmaz heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Kurtlar Vadisi yeniden ne zaman başlayacak?

Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümlerinin geleceği sinyalini vererek "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerine yer verdi.

Kurtlar Vadisi ne zaman başladı ne zaman bitti?

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayımlanmaya başlayan aksiyon, dram ve politik türündeki Türk televizyon dizisidir. 4 sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. 1. sezonunda (ilk 20 bölüm) çarşamba günleri sonrasındaysa perşembe günleri yayımlanmıştır. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayımlanmıştır. Son sezonundaysa 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye transfer olmuştur. Bu yönüyle Türk televizyonunda bir ilktir. 29 Aralık 2005 tarihinde yayınlanan 97. bölümüyle final yaparak sona ermiştir.

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Kurtlar Vadisi konusu nedir?

Yurt dışında KGT adına birçok başarılı operasyonda bulunan Ali Candan; en son Kosova'da iken emrinde olduğu Aslan Akbey tarafından yurda çağrılmış ve kendisine en kritik görev olan Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir. Bu görevdeki amaç; mafyanın en tepesindeki güç olan ve Mehmet Karahanlı'nın baron olduğu Kurtlar Konseyi'nin çökertilmesidir. Bu görev hiç kolay değildir ve Kurtlar Konseyi çok güçlüdür.

Kurtlar Vadisi nerede çekildi?

İlk sezonlar Beykoz'un Kanlıca semtinde, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde çekildi. Konsey sahnelerinin çekiminde Üsküdar'daki Sözbir Royal Residence Hotel kullanıldı. Duran Emmi'nin kahvesindeki sahneler de aynı ilçedeki Korcan Aile Çay Bahçesi'nde çekildi.

Dizinin geliştirilme aşamasındaki en önemli problemlerden birisi de dizideki kumarhane sahnelerinin nasıl çekileceğiydi. Kumarhaneler Türkiye'de yasaklanmıştı ancak dizinin ilk sezonunda kumarhane sahneleri önemli yer tutacaktı. Bu yüzden, dizi için tam teşekküllü bir kumarhane kuruldu. İlk sezonda kumarhane sahneleri sona erdiği için fazla dikkat çekilmedi ve bu sorun da böylece çözülmüş oldu. Bahadır Özdener de kumarhanenin illegal olduğunu ve aletlerin hepsinin gerçek olduğunu belirtti.

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Kurtlar Vadisi oyuncuları ana karekterler

Raci Şaşmaz / Necati Şaşmaz Ali Candan / Polat Alemdar Aslan Akbey tarafından eğitilen bir devlet ajanıdır. Özgü Namal: Elif Eylül Polat Alemdar'ın sevgilisidir. Avukattır. Selçuk Yöntem, Aslan Akbey: Polat Alemdar'ın akıl hocasıdır. KGT'nin başkanıdır. Doğu Eşrefoğlu tarafından eğitilmiştir. Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır: Mafya babasıdır. Polat'ın can dostu ve ortağıdır. Gürkan Uygun, Memati Baş: Süleyman Çakır'ın sağ koludur. Nihat Nikerel, Seyfo Dayı: Emektar kabadayı Duran Şatıroğlu'nun en sadık adamıdır ayrıca yeğenidir. Kenan Çoban, Abdülhey Çoban: Polat Alemdar'ın adamıdır. Erhan Ufak, Güllü Erhan/Erhan: Ufuk Seyfo Dayı'nın yeğenidir. İpek Tenolcay, Nesrin Çakır: Süleyman Çakır'ın karısı ve Laz Ziya'nın kızıdır. Seray Sever, Derya Çakır: Süleyman Çakır'ın kız kardeşidir. Müge Ulusoy, Meral Yılmaz: Nesrin Çakır'ın kardeşi ve Laz Ziya'nın kızıdır. Hande Kazanova, Canan Çavan: Elif'in arkadaşıdır. Avukattır. Begüm Kütük, Yaşaroğlu Safiye: Karahanlı Mehmet Karahanlı'nın kızıdır. Güven Hokna, Nergiz Karahanlı: Mehmet Karahanlı'nın eşi ve Safiye'nin annesidir. Altan Akışık, Doğu Eşrefoğlu: Emekli bir üst düzey devlet görevlisidir.

Kurtlar Konseyi