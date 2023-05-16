Türkiye’de 64 milyon seçmen 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti. Kütahya’da 395 bin 958 seçmenin oy kullandı ve 385 bin 546 oy geçerli sayıldı. Saat 17.00 itibariyle oy verme işleminin sonlanmasının ardından YSK il il Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarını açıkladı. İşte Kütahya partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları.

KÜTAHYA’DA AK PARTİ, CHP VE MHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI, NE KADAR OY ALDI?

Kütahya’da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, AK Parti 3, CHP ve MHP ise 1'er milletvekilliği kazandı.





Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, Kütahya'da 430 bin 548 seçmen için 1607 sandık kuruldu. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre, 395 bin 958 seçmenin oy kullandığı kentte, 385 bin 546 oy geçerli sayıldı.





Yapılan sayımda oyların 180 bin 13'ünü alan AK Parti 3, 63 bin 905 oy alan CHP ve 63 bin 905 oy alan MHP ise 1'er milletvekilliği kazandı. AK Parti'de Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir Kütahya milletvekili seçilirken, MHP'de Ahmet Erbaş (57), CHP'de ise Ali Fazıl Kasap (58) yeniden meclise girdi.





KÜTAHYA’DA SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti'de Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir Kütahya milletvekili seçilirken, MHP'de Ahmet Erbaş (57), CHP'de ise Ali Fazıl Kasap (58) yeniden meclise girdi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADİL BİÇER

Adil Biçer, 1974 Simav doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Simav'da aldıktan sonra İstanbul'da hafızlık eğitimini tamamlamış, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2002yılından bu yana Simav'da serbest avukatlık yapmaktadır.Değişik Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alan Av. Adil BİÇER partimizde Belediye Meclis Üyelikleri, SKM Üyelikleri, Seçim İşleri, Parti Hukukçuluğu gibi çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2017 yılından itibaren Simav İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Adil Biçer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Kütahya Simav Belediye Başkan Adayı oldu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET DEMİR

MHP MİLLETVEKİLİ AHMET ERBAŞ

CHP MİLLETVEKİLİ ALİ FAZIL KASAP



