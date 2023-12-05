SPK'nın geçtiğimiz hafta yayımlanan haftalık bülteninde Kuzey Boru A.Ş.'nin halka arzının onaylandığı açıklandı. Bu kapsamda Kuzey Boru halka arz talep toplama tarihleri de belli oldu. Kuzey Boru 7-8 Aralık Perşembe ve Cuma günleri halka arz olacak. 'KBORU' hisse koduyla satışa sunulacak şirket 24,000,000 lot dağıtacak. Peki, Kuzey Boru A.Ş. halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var? İşte detaylar.
KUZEY BORU HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK, HİSSE FİYATI NE KADAR?
Kuzey Boru, 80.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz ile 20.000.000 TL artırarak 100.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mustafa Topgaç’a ait 1.600.000 TL, Bülent Karaman ait 1.600.000 TL ve Demet Karaman’a ait 800.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Böylece Kuzey Boru halka arzında toplamda 24.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek.
Kuzey Boru halka arzında payların tamamı eşit dağıtılacak olup bireysel katılım göre olası pay dağıtımı şu şekilde olacak:
2 milyon katılımcı: 11 lot (434,5 TL)
2,5 milyon katılımcı: 10 lot (362 TL)
3 milyon katılımcı: 8 lot (290 TL)
3,5 milyon katılımcı: 7 lot (253,5 TL)
4 milyon katılımcı: 6 lot (217 TL)
KUZEY BORU HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Kuzey Boru A.Ş. halka arza Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş. ile Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.
KUZEY BORU HİSSE KODU NE?
KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN VE KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Kuzey Boru A.Ş, halka arz tarihleri 7-8 Aralık olarak açıklandı. Katılım endeksine uygun olduğu detaylarda yer aldı.
KUZEY BORU A.Ş HAKKINDA
Kuzey Boru A.Ş., merkezi Aksaray'da bulunan bir Türk plastik boru ve ekleme parçaları üreticisidir. Şirket, 2001 yılında kurulmuştur.
Kuzey Boru A.Ş., şebeke su boruları, kanalizasyon boruları, doğal gaz boruları, endüstriyel borular ve ek parçaları üretmektedir. Şirket, ürünlerini Türkiye ve yurt dışındaki pazarlara ihraç etmektedir.
Kuzey Boru A.Ş., ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi sertifikasına sahiptir. Şirket, ürünlerinin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için sürekli olarak yatırım yapmaktadır.
Kuzey Boru A.Ş.'nin ürünleri, aşağıdaki özelliklerle öne çıkmaktadır:
Yüksek kalite: Kuzey Boru A.Ş., ürünlerinin kalitesine büyük önem vermektedir. Şirket, ürünlerinin kalitesini sağlamak için ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi sertifikasına sahiptir.
Dayanıklılık: Kuzey Boru A.Ş.'nin ürünleri, yüksek dayanıklılık ile öne çıkmaktadır. Şirket, ürünlerinin dayanıklılığını sağlamak için yüksek kaliteli malzemeler ve üretim teknikleri kullanmaktadır.
Fiyat/performans oranı: Kuzey Boru A.Ş.'nin ürünleri, uygun fiyat/performans oranı ile öne çıkmaktadır. Şirket, ürünlerinin kaliteli ve dayanıklı olmasına rağmen, uygun fiyatlarla sunmaktadır.
Kuzey Boru A.Ş., Türkiye'nin önde gelen plastik boru ve ekleme parçaları üreticilerinden biridir. Şirket, ürünlerinin kalitesi ve uygun fiyat/performans oranı ile sektörde lider konumdadır.
Kuzey Boru A.Ş.'nin ürünleri, aşağıdaki sektörlerde kullanılmaktadır:
> İçme suyu dağıtımı
> Kanalizasyon sistemi
> Doğal gaz dağıtımı
> Endüstriyel uygulamalar
> Tarım
> İnşaat
Kuzey Boru A.Ş., gelecekte de ürünlerinin kalitesini ve pazar payını artırmak için yatırım yapmaya devam etmektedir.