KYK yurt kayıtları öğrencilerin odaklandığı konuların başında geliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından üniversite kayıt takvimi açıklandı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Üniversite kayıtlarıyla birlikte de KYK yurt başvuruları alındı. Yurt başvurusunu tamamlayan öğrenilir bir yandan KYK yurt başvuru sonuçlarını merak ederken diğer yandan da KYK yurt kayıtlarının ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki 2022 KYK yurt kayıt tarihleri belli oldu mu?

KYK yurt kayıtları ne zaman başlayacak?

2022 KYK yurt başvuruları Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 24-28 Ağustos tarihleri arasında devlet kapısı e-Devlet üzerinden tamamlandı. KYK yurt başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih beklerken, bir yandan da KYK yurt kayıt tarihlerini sorguluyor.

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Geçtiğimiz yıl 6-12 Eylül tarihlerinde alınan yurt başvuru sonuçları 5 gün sonra öğrencilerin erişimine açılmıştı. Okulların bu yıl 12 Eylül'de ilk ve ortaöğretim'de başlayacağı düşünülürse Lisans eğitimlerinin de 19 Eylül haftasında başlaması bekleniyor. Bu nedenle KYK yurt başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK yurt başvuru sonuçları için tıklayın

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardandan ise yurt kayıt başvuruları başlamış olacak. Geçtiğimiz yıl yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 16-19 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlamıştı.

KYK yurt kayıt evrakları neler?

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

- Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

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- % 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

- Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

- Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

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2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

KYK yurt ilk kayıt ücreti nedir?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

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KYK yurt taahhütname onayı nereden yapılacak?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK ilk kayıt ücretini yatıranlar kaç gün içinde yurt kayıtlarını yapacak?

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

Taahhütname onayı yapmayanlar KYK yurtlarında kalamaz mı?

Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

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KYK yurtlarında kalmak istemeyenler ne yapmalı?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir. Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilirler mi? Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.