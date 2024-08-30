"KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 GSB KYK yurt başvuru e-Devlet sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarında son durum merak ediliyor. 2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Peki KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 GSB KYK yurt başvuru e-Devlet sorgulama ekranı açıldı mı?