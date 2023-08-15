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KYK 2023-2024 yurt ücretleri ne kadar, belli oldu mu?

KYK yurt ücreti 2023 KYK yurt başvurularına kısa bir süre kala merak kazandı. YKS tercihlerinin yapılması ile öğrenciler gideceği üniversiteler ve kalacağı mekan için arayışa çıktı. GSB e-devlet yurt başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmasa da geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde alınmıştı. Peki bu yıl KYK yurt ücretleri belirlendi mi? 2023 KYK yurt ücreti ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

14:58 . 15/08/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
KYK yurt ücreti

KYK yurt ücreti

Geçtiğimiz hafta YKS tercihlerinde sona gelinmesinin ardından KYK burs, kredi ve yurt başvurularının ne zaman yapılacağına ilişkin arayışlar da başladı. Binlerce üniversiteli ve üniversite öğrencisi adayını yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok araştırılan; KYK yurt ücretleri oldu. 2023 KYK yurt ücretleri belli oldu mu?

KYK YURT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada KYK yurt ücretlerinin 2023 yılında aylık 250 lira ve 450 lira arasında olacağına değinmişti. Yeni dönem ile birlikte KYK yurt ücretlerine bir zam yapılacağı tahmin edilmekte. KYK yurt fiyatları sene içerisinde açıklanan fiyat ile birlikte değişiklik gösterebilmektedir.

GSB TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILACAK

Henüz tercih döneminin sona ermemesi nedeniyle KYK yurt ücretlerine ve KYK yurt başvuru süreçlerine dair net bir bilgi şimdilik bulunmuyor. Tercih döneminin sona ermesinin ardından GSB tarafından açıklama yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.



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