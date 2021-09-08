KYK yurt ücretleri ne kadar? 2021-2022 yurt tiplerine göre KYK yurt fiyatları

KYK yurt başvurusunu tamamlayan öğrenciler KYK yurt ücretlerinin bu yıl ne kadar olduğunu arştırıyor. KYK yurt ücretleri aylık olarak ödeniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücreti fiyatları haberimizde...
KYK YURT FİYATLARI NE KADAR?
Kurumun resmi internet sitesi içerisinde, 'Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.' ifadesi yer almaktadır.
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6 TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533
KYK YURT ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?
Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.2. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir.