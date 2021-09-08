KYK yurt ücretleri ne kadar? 2021-2022 yurt tiplerine göre KYK yurt fiyatları Üniversite okumak için heyecanlanan milyonlarca öğrenci barınma ihtiyacı için KYK yurtlarına başvuru yapıyor. KYK yurt başvurularının başlaması ile birlikte başvurularını yapan öğrencilerin en çok merak ettiği soru yurt fiyatları oluyor. KYK yurt fiyatları yurt tiplerine göre belirleniyor. KYK'nın 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip ve 6. tip olmak üzere 6 çeşit yurt çeşidi bulunuyor. Peki, KYK yurt tiplerine göre yurt fiytları ne kadar? KYK aylık yurt ücreti ne kadar? KYK 2021-2022 yurt fiyatları nedir? İşte yanıtı...

Haber Merkezi 08 Eylül 2021, 18:02 Son Güncelleme: 08 Eylül 2021, 18:19 Yeni Şafak