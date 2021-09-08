Özgün KYK yurt ücretleri ne kadar? 2021-2022 yurt tiplerine göre KYK yurt fiyatları
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KYK yurt ücretleri ne kadar? 2021-2022 yurt tiplerine göre KYK yurt fiyatları

Üniversite okumak için heyecanlanan milyonlarca öğrenci barınma ihtiyacı için KYK yurtlarına başvuru yapıyor. KYK yurt başvurularının başlaması ile birlikte başvurularını yapan öğrencilerin en çok merak ettiği soru yurt fiyatları oluyor. KYK yurt fiyatları yurt tiplerine göre belirleniyor. KYK'nın 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip ve 6. tip olmak üzere 6 çeşit yurt çeşidi bulunuyor. Peki, KYK yurt tiplerine göre yurt fiytları ne kadar? KYK aylık yurt ücreti ne kadar? KYK 2021-2022 yurt fiyatları nedir? İşte yanıtı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK yurt ücretleri ne kadar? 2021-2022 yurt tiplerine göre KYK yurt fiyatları
kyk

KYK yurt başvurusunu tamamlayan öğrenciler KYK yurt ücretlerinin bu yıl ne kadar olduğunu arştırıyor. KYK yurt ücretleri aylık olarak ödeniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücreti fiyatları haberimizde...

KYK YURT FİYATLARI NE KADAR?

Kurumun resmi internet sitesi içerisinde, 'Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.' ifadesi yer almaktadır.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6 TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

KYK YURT ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.2. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir.

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