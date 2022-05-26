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LGS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı ile ilgili adaylar araştırmaya başladı. LGS 2022 yılında haziran ayında düzenlenecek ve adayların heyecanlı bekleyişine az bir süre kaldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının başvuruları 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilmişti. Peki, LGS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? LGS 2022 sınav giriş belgesi sok dakika detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? LGS 2022 sınav giriş belgesi sok dakika
LGS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS sınav giriş belgesi ile ilgili yapılan ve yapılacak olan açıklamaları adaylar heyecanla beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS başvuru kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda LGS giriş yerlerinin açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi verildi. LGS sınavı bu yıl 5 Haziran tarihinde düzenlenecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. İşte detaylar...

LGS yerleri ne zaman açıklanacak?

  • Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

LGS sınavı 5 Haziran'da

LGS 2022 yılında 5 Haziran tarihinde yapılacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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