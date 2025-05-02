LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2025? LGS sınav tarihi açıklandı mı?

Güzel bir liseye yerleşmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 8 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavla ilgili detaylı bilgilendirme ve kılavuz, MEB’in resmi internet sitesinde yayımlanacak.