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LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2025? LGS sınav tarihi açıklandı mı?

LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2025? LGS sınav tarihi açıklandı mı?

12:502/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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LGS sınavı ne zaman yapılacak?
LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, öğrencilerin lise yerleştirmelerinde belirleyici rol oynuyor. 2025 LGS sınavı, 8 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav takvimi ve detaylı bilgiler MEB’in resmi internet sitesinden takip edilebilecek.

Güzel bir liseye yerleşmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 8 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavla ilgili detaylı bilgilendirme ve kılavuz, MEB’in resmi internet sitesinde yayımlanacak.

LGS NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi uygulaması 15 Haziran Pazar günü iki oturumda yapılacak. İlk oturum 09:30'da başlayacak, 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Sınavın ikinci oturumu 11:30'da başlayacak, 40 soru yer alacak ve 80 dakika verilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan

edilecek.

Adaylar cevap anahtarlarına ve sonuçlara itirazlarını soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların açıklanmasından en geç 5 gün içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yapabilcekler.

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