Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının üzerinden zaman geçmesi üzerine, LGS tercih dönemi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2024 LGS tercih süreci detayları…

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 yılı LGS tercih kılavuzu ile ilgili henüz MEB'den bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl 4 Haziran'da gerçekleşen LGS'nin sonuçları 26 Temmuz'da ilan edilmiş, tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da LGS tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.







