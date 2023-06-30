Malatya Haberleri: Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da musluk suyunun içilebilir hale geldiği ve yerleştirilen su bidonlarının ise sıcak hava etkisiyle bakteri riskine karşı artık doldurulamayacağı belirtildi.