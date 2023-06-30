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Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Malatya haberleri: Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Esra Erdem'in durumunun ağır olduğu kaydedildi. İşte detaylar.

14:55 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Malatya Haberleri: Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Malatya Haberleri: Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre, Bilal Habeşi Erdem (45) yönetimindeki 44 NB 651 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri karayolunun Gürkaynak Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, Esadullah Erdem (7), Şeyma Erdem (12), Mine Erdem (48), Sümeyra Erdem (11) ve Esra Erdem (33) yaralandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Esra Erdem'in durumunun ağır olduğu kaydedildi.


#Malatya
#Akçadağ
#Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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