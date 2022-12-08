Mancar yemeği nasıl yapılır? Kocaeli'nin meşhur mancar yemeği tarifi

Mancar, pek çok yörede yetişen ve pancar, lahana, kara lahana, ıspanak, ebegümeci, marul ve benzer sebzelerin bir kısmına ya da geneline verilen isimdir.

MANCAR YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 soğan

1/4 su bardağı sıvı yağ

1 demet Mancar otu

1 büyük boy domates

2 çorba kaşığı bulgur

Tuz

Karabiber

MANCAR YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak tencereye yağ koyulur ve doğranmış kuru soğan da ilave edilerek sotelenir.

Ardından mancar otu ve doğranmış domatesler eklenerek pişirmeye devam edilir.

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Bir süre pişirdikten sonra tüm malzemeler dahil edilir.

Bulgur şişip malzemeler de piştiyse tencere ocaktan alınır. Sıcak ya da soğuk servis edilebilir.

Üzerinde maydanoz yaprakları ilie servis edebilirsiniz.

MANCAR OTU FAYDALARI

Sarmasının yaygın şekilde yapıldığı bilinen mancarın bir başka basit yapılışı ise soğan ile kavrularak içerisine bir miktar bulgur ya da pirinç eklenerek az miktar su, salça ve baharatla pişirilmesidir. Sarımsaklı yoğurt ile servis edilen lezzetli bir yemektir. Mancar otu faydaları ise şunlardır,

Kansızlığa iyi gelir.

Diş ve kemik sağlığını destekler.

İdrar söktürücüdür.

Kabızlığı önler.