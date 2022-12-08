Özgün Mancar yemeği nasıl yapılır? Kocaelinin meşhur mancar yemeği tarifi
ÖZGÜN HABERLER

Mancar yemeği nasıl yapılır? Kocaeli'nin meşhur mancar yemeği tarifi

Kocaeli, Marmara’nın doğu tarafında yer alan ve lezzetli yöresel yemeklere sahip bir şehirdir. Büyük bir şehir olmakta ve farklı yöresel lezzetleri de içerisinde yer alan bir yemek kültürü bulunmaktadır. Mancar yemeği, Kocaeli'de genellikle tüketilen yöresel tatlardandır. Mancar otundan yapılan yemek, ıspanağa benzese de tat olarak ayrılır. Mancar yemeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Yemeği sevenler için mancar tarifi yapılışı ve malzemeler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mancar yemeği tarifi: Mancar otu ile yapılan mancar yemeği yapılışı, malzemeleri
Mancar yemeği

Mancar, pek çok yörede yetişen ve pancar, lahana, kara lahana, ıspanak, ebegümeci, marul ve benzer sebzelerin bir kısmına ya da geneline verilen isimdir.

MANCAR YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 soğan

1/4 su bardağı sıvı yağ

1 demet Mancar otu

1 büyük boy domates

2 çorba kaşığı bulgur

Tuz

Karabiber

MANCAR YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak tencereye yağ koyulur ve doğranmış kuru soğan da ilave edilerek sotelenir.

Ardından mancar otu ve doğranmış domatesler eklenerek pişirmeye devam edilir.

Bir süre pişirdikten sonra tüm malzemeler dahil edilir.

Bulgur şişip malzemeler de piştiyse tencere ocaktan alınır. Sıcak ya da soğuk servis edilebilir.

Üzerinde maydanoz yaprakları ilie servis edebilirsiniz.

MANCAR OTU FAYDALARI

Sarmasının yaygın şekilde yapıldığı bilinen mancarın bir başka basit yapılışı ise soğan ile kavrularak içerisine bir miktar bulgur ya da pirinç eklenerek az miktar su, salça ve baharatla pişirilmesidir. Sarımsaklı yoğurt ile servis edilen lezzetli bir yemektir. Mancar otu faydaları ise şunlardır,

Kansızlığa iyi gelir.

Diş ve kemik sağlığını destekler.

İdrar söktürücüdür.

Kabızlığı önler.

2022ye damga vuran kareler

2022'ye damga vuran kareler

​AFP seçti: Listede Türkiye'den de fotoğraflar var.
Çuval çuval dolduruyorlar

Çuval çuval dolduruyorlar

​Yeni gelir kapısı oldu: Her yerden satın almak için geliyorlar.
Türkiyeye dikkat çeken teklif: Iraktan tarihi proje için işbirliği çağrısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı.

​Tarih belli oldu: Büyük kolaylık sağlayacak.

​Bakan Bilgin: Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım.

​Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polisin ifadesine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.