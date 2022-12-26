Masterchef'te kim elendi? 25 Aralık Masterchef'te elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Tolga, Burak, Metin ve Görkem kıyasıya mücadele ederken kalkan balığını kullanarak en yaratıcı yemeği jüri üyelerine sundular. Peki, 25 Aralık Pazar MasterChef kim elendi, yarışmadan kim gitti? İşte MasterChef yarışmaya veda eden isim ile son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef eleme gecesi. TV8’de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de yine eleme heyecanı yaşandı. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

En iyi tabağı çıkarmak için mücadele eden yarışmacılardan bir kişi programa veda etti. İşte tüm detaylar...

25 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

İlk tabakların oylaması yapıldı. İlk aşamada Tolga 17, Burak Kaya 15, Metin 18 ve Görkem 14 puan aldı. Elemenin ikinci sınavı ise şef tabağı oldu. Bu aşamada Danilo Şef'in Tournedos Rossini adlı yemeği yapıldı.

REKLAM

İkinci tabakların sonunda potadan ilk çıkan isim Metin oldu. Eleme potasından ikinci olarak da Burak çıktı.

Görkem 35 puan aldı ve potadan çıkan son isim oldu. Elenen ise Tolga.

Masterchef Tolga

MasterChef Türkiye yarışmasında 25 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Tolga oldu.

MASTERCHEF'E GEÇEN HAFTA KİM VEDA ETTİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında geçtiğimiz hafta hayallerine veda ederek elenen isim Yağız oldu.