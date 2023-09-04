Matias Vecino Falero kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş İngiliz devi Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain’e talip oldu. Orta sahaya güçlü bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar Alex Oxlade-Chamberlain'in yetkilileriyle bir araya geldi ve İngiliz oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifi sundu. Transferin nasıl sonuçlanacağı ise futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Alex Oxlade-Chamberlain kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.