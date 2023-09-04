Matias Vecino Falero kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray aradığı orta sahayı Serie A'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Lazio forması giyen Matias Vecino Falero ile her konuda anlaştı. Uruguaylı orta saha İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Peki, Matias Vecino Falero kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte oyuncu hakkında detaylar.
MATİAS VECİNO FALERO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGi TAKIMLARDA OYNADI?
Matías Vecino Falero, Uruguaylı profesyonel bir futbolcudur. İşte Matías Vecino'nun biyografik bilgileri:
Matías Vecino, futbol kariyerine Uruguay'ın ünlü kulüplerinden Defensor Sporting'in altyapısında başladı. Daha sonra Defensor Sporting'in A takımında profesyonel futbol kariyerine adım attı.
Vecino, 2013 yılında İtalyan Serie A takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Fiorentina'da oynarken orta sahanın merkezinde önemli bir rol üstlendi. Daha sonra 2017 yılında Fiorentina'dan İtalyan devi Inter Milan'a transfer oldu. Inter Milan'da da önemli bir oyuncu haline geldi. Vecino, Inter'le Serie A, İtalya Kupası ve İtalya süper kupası şampiyonluğu yaşadı.
Matias Ağustos 2022’de Lazio’ya transfer oldu.