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Matias Vecino Falero kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Matias Vecino Falero transferinde çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Uruguaylı orta saha İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Kariyeri boyunca İtalya’da birçok önemli takımda forma giyen Matias Vecino Falero, Inter'le Serie A, İtalya Kupası ve İtalya süper kupası şampiyonluğu yaşadı. Peki, Matias Vecino Falero kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte oyuncunun kariyeri.

11:25 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Matias Vecino Falero kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Matias Vecino Falero kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray aradığı orta sahayı Serie A'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Lazio forması giyen Matias Vecino Falero ile her konuda anlaştı. Uruguaylı orta saha İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Peki, Matias Vecino Falero kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte oyuncu hakkında detaylar.

MATİAS VECİNO FALERO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGi TAKIMLARDA OYNADI?

Matías Vecino Falero, Uruguaylı profesyonel bir futbolcudur. İşte Matías Vecino'nun biyografik bilgileri:

Doğum Tarihi: 24 Ağustos 1991
Doğum Yeri: Canelones, Uruguay
Kariyeri:

Matías Vecino, futbol kariyerine Uruguay'ın ünlü kulüplerinden Defensor Sporting'in altyapısında başladı. Daha sonra Defensor Sporting'in A takımında profesyonel futbol kariyerine adım attı.

Vecino, 2013 yılında İtalyan Serie A takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Fiorentina'da oynarken orta sahanın merkezinde önemli bir rol üstlendi. Daha sonra 2017 yılında Fiorentina'dan İtalyan devi Inter Milan'a transfer oldu. Inter Milan'da da önemli bir oyuncu haline geldi. Vecino, Inter'le Serie A, İtalya Kupası ve İtalya süper kupası şampiyonluğu yaşadı.

Matias Ağustos 2022’de Lazio’ya transfer oldu.



#Matias Vecino Falero
#Galatasaray
#Lazio
#Inter
35 dakika önce
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