MB beklenti anketini açıkladı: TÜİK Eylül 2024 enflasyon verisi ne zaman, hangi gün açıklanacak?

"Eylül ayı enflasyon oranı (TEFE-TÜFE) ne zaman açıklanacak? TÜİK Eylül 2024 enflasyon beklentisi ne?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK eylül ayı enflasyon beklentisi de eylül ayının son günlerine yaklaşılmasıyla merak edilmeye başlandı. Ağustos ayında enflasyon, yıllık yüzde 51,97, aylık yüzde 2,47 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası tarafından paylaşılan enflasyon beklenti tahmini yayımlandı.

TÜİK EYLÜL 2024 ENFLSAYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Eylül 2024 enflasyon rakamları 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ