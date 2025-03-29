MEB AÖL 2024--2025 YILI SINAV TAKVİMİ: Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Lise eğitimini açıköğretim sistemiyle sürdüren öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihlerini merakla bekliyor. MEB tarafından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda, öğrenciler son dönem sınavlarına katılacak. Geçtiğimiz günlerde AÖL 2. dönem oturumları geride kalırken, şimdi tüm gözler 2025 AÖL 3. dönem sınavlarına çevrildi. MEB tarafından yapılacak açıklamalara göre, sınav tarihi ve başvuru süreçlerine dair detaylar netleşecek.