MEB AÖL 2024--2025 YILI SINAV TAKVİMİ: Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Sınavlara katılmak isteyen öğrenciler, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Henüz resmi takvim açıklanmamış olsa da, sınav tarihleri ve başvuru süreciyle ilgili detaylar MEB'in duyurularıyla netleşecek. 2025 yılı 3. dönem AÖL sınavları için gözler resmi açıklamalarda!
Lise eğitimini açıköğretim sistemiyle sürdüren öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihlerini merakla bekliyor. MEB tarafından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda, öğrenciler son dönem sınavlarına katılacak. Geçtiğimiz günlerde AÖL 2. dönem oturumları geride kalırken, şimdi tüm gözler 2025 AÖL 3. dönem sınavlarına çevrildi. MEB tarafından yapılacak açıklamalara göre, sınav tarihi ve başvuru süreçlerine dair detaylar netleşecek.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları; 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak.
AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri henüz netleşmedi.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.