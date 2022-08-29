20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde devam eden sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri son günü yaklaşıyor. Öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2022 hakkında araştırmalara başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için son adımlar atılırken sırada sonuç bölümü var. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği atama tercihleri 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 1 Eylül 2022 olarak açıklandı.

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Sözlü sınavda yani mülakatta başarılı olan adayların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI, TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puan ve kontenjanları listesi http://www.meb.gov.tr/ üzerinde yer alan atama kılavuzundaki bilgiler ile de öğrenilecek.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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