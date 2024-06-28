"MEB LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? LGS puanı olmadan tercih yapılır mı, var mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 milyon 38 binden fazla adayın katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tercih dönemi başlıyor. Peki, MEB LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? LGS puanı olmadan tercih yapılır mı, var mı?
LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME ŞARTLARI NEDİR?
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış olan öğrenciler, tercih yapma hakkına sahip olmayacaktır.
Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapma imkanına sahiptir.
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilirler.