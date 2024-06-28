"MEB LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? LGS puanı olmadan tercih yapılır mı, var mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 milyon 38 binden fazla adayın katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tercih dönemi başlıyor. Peki, MEB LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? LGS puanı olmadan tercih yapılır mı, var mı?