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MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB aşçı alımı son dakika

Vatandaşlar MEB aşçı alım sonuçları için araştırmalar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapacak. 21 Mart ve 1 Nisan itibariyle başvurular yapılacak. Peki, MEB aşçı ve fizyoterapist alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB aşçı alımı son dakika
​MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı MEB aşçı ve fizyoterapist alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair açıklama geldi.

Mili Eğitim Bakanlığı personel alımı başvurularını yapan adaylar sonuçlarını açıklandığında https://isealimkariyerkapisi.c... ve http://personel.meb.gov.tr/ adreslerinden öğrenebilecek. Peki, MEB aşçı ve fizyoterapist alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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MEB aşçı ve fizyoterapist alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • Atama sonuçları, 29.04.2022 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.c... ve http://personel.meb.gov.tr/ adreslerinden ilan edilecektir.
  • Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Ataması yapılan kişilerin görev öncesi götürmesi gereken belgeler

Başvuru sonuç belgesi,

2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,

Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,

Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge,

Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge,

Sağlık kurulu raporu

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