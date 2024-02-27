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Meclis ara veriyor! Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM'nin kapanacağı tarih

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 31 Mart yerel seçimleri öncesi tatile girmeye hazırlanıyor. Meclis gündeminde vatandaşların gündeminde yer alan pek çok konu bulunuyor. Meclis ne zaman tatile girecek? sorusu bu anlamda merak ediliyor. İşte TBMM'nin tatile gireceği tatil...

15:30 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
TBMM
TBMM

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Meclis'in tatile gireceği tarih, gündemle ilgili konuları merak eden kişiler tarafından sorgulanıyor. Bu yıl sağlık alanlarında yapılacak düzenlemeler ve 8. Yargı Paketi gibi birçok konuyu ele alan Meclis, seçimler öncesinde son mesaisini bugün yapıyor.

Meclis ne zaman tatile girecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yerel seçimler öncesinde son mesaisini yapıyor.

Meclis'in son mesaisi bugün 8. Yargı Paketi olacak. Meclis, bugün 8. Yargı Paketini görüşecek ve düzenlemenin Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından yarın itibarıyla tatile girecek.

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yıla 8. Yargı paketi ile başlayacak.

Adli para cezaları artıyor, itirazlar için komisyon şartı geliyor.

Kira zammında yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı da meclisin gündeminde yer alan konular arasında.

Meclis'te gündem yargı paketi

43 maddelik kanun teklifine göre; 'makul sürede yargılanma hakkının ihlali' iddiası ile yapılan itirazlar ve 'haksız tutuklama' iddiaları için Anayasa Mahkemesi'nden önce Tazminat Komisyonu'na gidilecek.

Kanun yoluna başvuru sürelerindeki karışıklık giderilecek. İtiraz, istinaf ve temyize başvurularda süre 2 hafta olacak.

Paket; adli para cezalarında da yüksek artış içeriyor. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek.

Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz yolu açılacak. 'Terör örgütüne yardım etme' suçu da ayrı bir madde olarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alacak.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

Emeklilerin bayram ikramiyesi artıyor

Teklifte, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de bulunuyor.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, güncel ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü nazara alınarak yeniden düzenlenecek.

Deprem bölgesinde sanayi altyapısı desteğin süresi uzatılacak

Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak.

Seçim öncesi Meclis'te son mesai

Siyasi partiler de 31 Mart seçimleri öncesinde son grup toplantılarını yapacak. Liderler mesajlarını grup kürsülerinden verecek.

Genel Kurul çalışmalarının tamamlanmasının ardından Meclis, milletvekillerinin seçim çalışmalarına katılabilmeleri için mesaisine bir süre ara verecek.


Taşerona kadroda Meclis rotası oluştu: 90 bin Taşeron, TYP'li, Belediye şirket işçileri...
Taşerona kadroda Meclis rotası oluştu: 90 bin Taşeron, TYP'li, Belediye şirket işçileri...

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili gelişmeler, 26 Şubat 2024 Çarşamba günü birçok çalışan tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Çalışma hayatını düzenleyen kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, taşerona kadro beklentileri artış gösterdi. Torba Yasa'ya eklenmesi beklenen taşerona kadro düzenlemesi için gözler, Meclis'teki çalışmalara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde 3600 ek gösterge konusunda önemli bir açıklama yaparak bu düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini belirtmişti. Taşeron işçilere kadro verilmesiyle birlikte, 90 bin işçinin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelerin yapılması bekleniyor.


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