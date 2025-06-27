Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM tatili ertelendi mi? Resmi Gazete kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz 2025 tarihinde tatile girmesi bekleniyordu. Ancak 25 Haziran 2025’te gerçekleştirilen 101. Genel Kurul toplantısında alınan kararla, Meclis'in çalışma süresi uzatıldı. Bu karar, Anayasa’nın 93. ve İçtüzük’ün 5. maddeleri doğrultusunda alındı ve Resmi Gazete’de yayımlandı.
Tatilin ertelenme nedeni olarak, memur ve emekli maaş zamları, ÖTV düzenlemeleri ve İklim Kanunu gibi önemli yasa tekliflerinin görüşülmeye devam etmesi gösterildi. Meclis, bu çalışmalar tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edecek. Yeni tatil tarihi ise henüz açıklanmadı. Gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacak.
Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2025 Salı günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25 Haziran'daki 101'inci Birleşimi'nde karar verildi.
Meclis ne zaman tatile girecek?
Henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Meclis'in, özellikle:
Memur ve emekli maaş zamları,
ÖTV düzenlemeleri,
İklim Kanunu gibi önemli yasa teklifleri tamamlandıktan sonra tatile girmesi bekleniyor. Yeni bir karar alındığında Resmi Gazete’de yayımlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.