Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM tatili ertelendi mi? Resmi Gazete kararı

Tatilin ertelenme nedeni olarak, memur ve emekli maaş zamları, ÖTV düzenlemeleri ve İklim Kanunu gibi önemli yasa tekliflerinin görüşülmeye devam etmesi gösterildi. Meclis, bu çalışmalar tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edecek. Yeni tatil tarihi ise henüz açıklanmadı. Gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacak.