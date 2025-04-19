Mehmet Öz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Gün içerisinde en fazla merak edilen konulardan biri de bu oldu. Dr. Mehmet Öz'ün ABD Başkanı Trump'ın da katıldığı tören ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine gelmesiyle dünya gündeminde yer buldu. Peki Mehmet Öz kimdir? İşte konunun detayları ve Dr. Mehmet Öz'ün hayatı.





Türk kalp cerrahı Öz, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörlüğü görevine başladı





ABD Başkanı Donald Trump'ın da hazır bulunduğu törende yemin eden Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine başladı. Daha önce Senato'dan onay alan Öz, Oval Ofis'te düzenlenen, ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy'nin de katıldığı törende yemin etti.





Buradaki konuşmasında, doktor Öz'ün hayatından ve başarılarından övgüyle söz eden Trump, ABD'nin sağlık alanında böylesine kariyerli ve başarılı bir isme sahip olduğu için çok şanslı olduğunu belirtti.





Trump, "Doktor Öz, bu göreve ülkenin en yetenekli ve sevilen tıp uzmanlarından biri olarak geldi. CMS Direktörü olarak Öz, ulusumuzun yaşlıları için Medicare'i ve ihtiyaç sahipleri için Medicaid'i güçlendirmek ve korumak için yorulmadan çalışacaktır." dedi.

Öz de bu göreve geldiği ve ülkedeki nüfusun önemli bir bölümüne doğrudan sağlık hizmetleri sağlayacakları için mutlu olduğunu ifade etti. Öz, Medicare ile Medicaid'in çok önemli fonksiyonlara sahip olduğunu belirterek, "Basit bir önermeyle başlamama izin verin; her büyük toplumun en savunmasızlarına bakma fırsatı vardır ve bu fırsatı değerlendirir. Bizler de harika bir toplumuz ve aynı şeyi yapacağız." dedi.





CMS olarak üzerlerinde ciddi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Mehmet Öz, kurumdaki israfı önleyeceklerini, gereksiz harcamaları kısacaklarını ancak özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerle ilgili mevcut ödemelerin aynı şekilde devam edeceğini dile getirdi.





ABD'nin kişi başına sağlık harcamasında dünyada üst sıralarda olduğunu ancak bunun karşılığını tam olarak alamadıklarını belirten Öz, tıbbi hatalar ve sigorta ödemeleriyle ilgili birçok sorunu düzelterek sağlık sisteminin daha iyi işlemesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.





Öz, "Ama tüm bunlara rağmen ben iyimserim. Neden mi? Çünkü kaderimizi biz kontrol ediyoruz, çünkü özünde, sağlık sistemini kurtarmak için nesiller boyu sürecek bir fırsata ve eşsiz bir yeteneğe sahibiz." diye konuştu.





Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor.





ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası, Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor. Ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

MEHMET ÖZ KİMDİR?





Dr. Mehmet Cengiz Öz, 11 Haziran 1960'da Cleveland, Ohio'da doğmuş Türk asıllı Amerikalı bir hekim, televizyon sunucusu ve yazardır. 2024 itibarıyla 64 yaşındadır.





Mehmet Öz, Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, Pensilvanya Üniversitesi'nde tıp ve işletme alanlarında yüksek lisans dereceleri almıştır. Kalp cerrahisi alanında uzmanlaşarak, Columbia Üniversitesi'nde cerrahi profesörü ve başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ile Tamamlayıcı İlaç Programı'nı yönetmiştir. Minimal invaziv kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi gibi konularda önemli araştırmalar yapmış ve birçok tıbbi cihazın geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.





Dr. Öz, 2003 yılında Oprah Winfrey'in programına konuk olarak televizyon dünyasına adım atmıştır. 2009 yılında kendi programı "The Dr. Oz Show"u başlatarak sağlık, beslenme ve yaşam tarzı konularında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Programı, 13 sezon boyunca devam etmiş ve birçok ödül kazanmıştır.





2022 yılında Cumhuriyetçi Parti'den Pensilvanya eyaletinde ABD Senatosu için aday olmuş, ancak seçimi Demokrat rakibi John Fetterman'a karşı kaybetmiştir. 2024 yılında, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump tarafından, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS) yöneticiliğine aday gösterilmiştir. Trump, Dr. Öz'ü aday gösterirken, onun Amerika'da herkesin en iyi sağlık hizmetini alması için mücadele edeceğine inandığını belirtmiştir.





Mehmet Öz, 1985 yılında Lisa Öz ile evlenmiştir ve bu evlilikten dört çocuğu bulunmaktadır. Hem Türkçe hem de İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşabilen Dr. Öz, 350'den fazla orijinal yayına, kitaba ve makaleye imza atmıştır.



