Haziran ayı enflasyonu ile SGK, Bağ-Kur, memur emeklisi ile memur zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon tahmini ile memur maaş zammı ile emekli zammı hesaplama tablosunda son rakamlar da şekillendi. Bayram dönüşü Meclis ikili düzenleme için adımlarına başlayacakken, bugün ise tüm gözler Külliye'deki Kabine Toplantısı’nda olacak. Emekliye kademeli zam yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine yükseltilecek. İşte emekli ve memur zammı için Ankara kulislerinde konuşulan o rakamlar ve yeni maaş tablosu.

Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Emekli ve memur için heyecanlı bekleyiş iki gün sonra sona erecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Enflasyon oranı Haziran 2023 ne olur?’ sorusuna 5 Temmuz saat 10.00’da yanıt verecek. Maaş artışlarında etkili olan Haziran ayı enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon ve enflasyon farkı da netleşecek.

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar olacak?

SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 5 aylık zam oranı yüzde 15,26 olarak açıklanmıştı. Memur ve memur emeklisi içinse yüzde 7,13’lük enflasyon farkı dahil 5 aylık oran yüzde 13,13 oldu. Ancak Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon tahmini 18,50 oldu. Memur ve memur emeklisi içinse enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı dahil oran yüzde 16,31 olarak hesaplandı.

Refah payı zammı ne kadar olacak?

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin ardından, önemli bir emekli kesimi zam alamayacak. Enflasyon farkıyla temel aylığı 7 bin 500 TL’nin altında kalan aylıklar, 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edecek. Bu durumdaki aylıklara reel artış yansımamış olacak. 7 bin 500 liranın üzerindeki emekli aylıklara da kademeli artış beklentisi var. Milliyet’e konuşan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün de emeklilerde refah payı beklentisi oluştuğunu belirterek, “Oranlı zamlar farklı aylıklar arasında makası açıyor. Emekliye seyyanen zam yapılmalı. Emekliye, işçiye, memura verilen para yurt dışına kaçmaz” dedi. Ergün, emeklilerde en düşük taban aylığının, asgari ücret kadar olması gerektiğini kaydetti. Bayram ikramiyelerine de güncelleme yapılması gerektiğini dile getiren Ergün, “2018 yılında ikramiyeyle kurbanlık alınıyordu. Şimdi bir koçun üçte biri alınmıyor” ifadelerini kullandı.

Hükümet, bayram dönüşü yoğun maaş zammı mesaisine başlıyor. 7500 TL emekli aylığı üzerinde maaş alanlara kademeli zam düzenlemesi ile en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükseltilmesi için çalışmalar bir süredir devam ediyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortaklaşa çalıştığı düzenlemelerin bu hafta çözüme kavuşturulması planlanıyor.

Memur ve emekli zammında gözler Kabine toplantısında

Bugün ise Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplumu ilgilendiren bu düzenlemeler ile maaşlara yapılacak refah payı artışı kabine toplantısında ele alınacak. Toplantı sonrasında konuşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerindeki mesajların ise nihai zam oranlarına ışık yakması bekleniyor.

Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

7500 TL üzerinde aylık alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse kademeli bir artış sağlanacak. 7.500-10.000, 10.000-15.000, 15.00-20.000 ve 20.000 TL’nin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek. Zam oranı için masada olan rakamların yüzde 30 ila 40 arasında olabileceği öngörülüyor. Meclis’te kabul edilmesi beklenen emekli zammı düzenlemesi için 3 formül öne çıkıyor. Yapılacak tüm artışın seyyanen zam olarak maaşlara yansıtılması ilk formül olurken, ikinci formülde ise oransal artış dahilinde aylıkların artırılması gündemde. Üçüncü olarak da oransal zammın üzerine refah payı artışı yapılabileceği tahmin ediliyor.

Kamu işçisine yüzde 45, asgari ücrete yüzde 34 zam yapılınca 7500 TL’de kalan en düşük emekli maaşına da zam yapılabileceği de Ankara’da konuşulan bir başka konu. Henüz net bir bilgi olmasa da en düşük emekli aylığının 10 bin liranın üzerine çıkabileceği iddiaları da gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Memur maaş zammı ne kadar olacak?