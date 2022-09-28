Mersin belediye başkanı hangi partiden?

Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki Tece polis evine yönelik hain saldırı sonrası PKK terör örgütünün ildeki faaliyetlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş de yer alıyor. Ayrıca 17 belediye çalışanı da gözaltı listesinde. Operasyonda ilginç bir ismin de gözaltına alındığı öğrenildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş de gözaltına alınan şüpheliler arasında. Şüphelinin PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddiasıyla ve örgütün bir çok faaliyetinde bulunmak suçlaması yöneltildiği öğrenildi. Bedrettin Gündeş'in geçtiğimiz günlerde astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa teslim eden Metin İnce ile resmi olduğu öğrenildi.

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Mersin Belediyesi'ne PKK operasyonu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından PKK terör örgütünü övücü mahiyette propaganda içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştıkları anlaşılan 10 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş şüphelilerde üçü tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Mersin Büyükşehir belediyesi hangi partide? Mersin seçim sonuçları hangi parti ne kadar oldu aldı, İşte Mersin Büyükşehir belediyesi seçim sonuçları:

Mersin Büyükşehir belediyesi hangi partide?

2019 Türkiye yerel seçimleri'nde (resmî adıyla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri), Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar YSK'nın resmi verileridir. 2019 yerel seçim sonuçlarına göre Mersin Büyükşehir Belediyesi seçimlerini CHP’nin adayı Vahap Seçer kazandı. Vahap Seçer oyların yüzde 45,09’unu alırken, MHP’nin adayı Hamit tuna ise oyların yüzde 40,99’unu aldı.

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