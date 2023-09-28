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Mersin'de kan donduran cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 48 yaşındaki bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Çiftin bir erkek çocukları olduğu öğrenilirken, polis cinayeti aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

10:00 . 28/09/2023 Thursday
Yeni Şafak
Mersin'de kadın cinayeti

Mersin'de kadın cinayeti

'in Tarsus ilçesinde bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.Olay ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi 1333 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işten eve dönen A.G. (50), eşi Cemile Güllü'yü (48) yatak odasında kanlar içinde buldu.

48 yaşındaki kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Servis şoförü olan A.G. durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaptıkları kontrolde Cemile Güllü'nün boğazının 2 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. 48 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Güllü'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kuruma sevk edildi. Çiftin bir erkek çocukları olduğu öğrenilirken, polis cinayeti aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı.


#mersin
#kadın cinayeti
#son dakika haberler
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