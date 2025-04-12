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Bu hafta sonu Ay, en küçük haliyle gözlemlenecek! Mikro ay nasıl meydana gelir?

Bu hafta sonu Ay, en küçük haliyle gözlemlenecek! Mikro ay nasıl meydana gelir?

15:5112/04/2025, Cumartesi
DHA
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Mikro ay
Mikro ay

Ay'ın Dünya'ya en uzak noktasında olmasına “Mikro Ay veya Mini Ay” deniyor. 3 Nisan'da Ay'ın Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 406.000 km olacak ve Mikro Ay görülecek. Mikro ay nedir, Mikro ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Mikro ay nasıl meydana gelir?

Gökyüzüne bakanlar son 5 yılın en küçük dolunayına şahit olurken Ay gözden uzaklaşıp kaybolacak.

Mikro Ay ne zaman görülecek?

Pazar günü, Ay beş yılın en küçük dolunayı olarak gökyüzünde belirecek. ‘Mikro ay' olarak adlandırılan bu olay, Ay'ın Dünya'ya en uzak konumda olduğu dolunay evresi olarak biliniyor ve genellikle daha küçük ve daha sönük bir şekilde görülüyor.

Gökyüzü meraklıları için bu özel an 13 Nisan Pazar günü UTC saatine göre 01:22'de yaşanacak. Bu sırada Ay, Dünya'dan tam 406 bin 6 kilometre uzaklıkta olacak. Bir sonraki mikro ay ise mayıs ayında gerçekleşecek, ancak Ay bu sefer yaklaşık 800 kilometre daha yakın olacak.

Mikro Ay nasıl olur?

Ay, Dünya'nın etrafında eliptik bir yörüngede döner; bu da yörüngenin bir tarafının Dünya'ya diğerinden daha yakın olduğu anlamına gelir.

Ay'ın yörüngesinde Dünya'ya en yakın noktaya perigee , yörüngede Dünya'dan en uzak noktaya ise apogee denir . Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafe 382.500 kilometre veya 237.700 mildir.

Dolunay veya Yeni Ay apoje civarında meydana geldiğinde buna Mikro Ay, Mini Ay veya Apoje Ayı denir. Diğer Yeni Ay gecelerinde olduğu gibi, Mikro Yeni Ay gecesi de yıldızlara bakmak için iyi bir zamandır.



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