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Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? ÖSYM 2025 sınav takvimini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? ÖSYM 2025 sınav takvimini duyurdu

14:1113/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2025 Yılı Sınav Takvimi, osym.gov.tr internet sitesinden açıklandı. 2025'te ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınav tarihi ve başvuru takvimi netleşti. Peki MEB AGS sınav başvurusu ne zaman?

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM sınav takvimine göre, 2025'te ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. Peki Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı takvimi.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınav başvurusu ne zaman?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre, 2025'te ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) yapılacak. 2025-MEB-AGS sınav başvurusu 8 Mayıs-20 Mayıs'ta yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman?

2025-MEB-AGS kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumları 13 Temmuz'da düzenlenecek. Sınavın sonuçları, 13 Ağustos'ta açıklanacak.

#Milli Eğitim Bakanlığı
#Akademi Giriş Sınavı
#Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

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