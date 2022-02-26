Özgün Miraç kandilinde oruç tutulur mu?
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Miraç kandilinde oruç tutulur mu?

Peygamberimiz (s.a.v.)'in göğe yükseldiği ve Allah katına çıktığı gün olarak kabul edilen Miraç Kandili için geri sayım başladı. Miraç Kandili'ni ibadet ederek geçirecek olan Müslümanlar, Miraç Kandili ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Üç ayların ikinci kandili olan af ve bağışlanmak için fırsat günü olan miraç kandilinde oruç tutmak isteyen kişiler "Miraç kandilinde oruç tutulabilir mi?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, Miraç kandilinde oruç tutulur mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Miraç kandilinde oruç tutulur mu?
miraç kandili

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müslümanlarla paylaşılan Dini Günler Takvimi'ne göre her sene Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak ediliyor. Miraç kandili ibaretler arasında en çok araştırılanlardan biri de Miraç Kandili orucu oldu.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 27 Şubat 2022 Pazar günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde oruç tutmanın oldukça fazileti ve sevabı olduğu biliniyor.

Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Nafile orucu olarak tutulan Miraç Kandili orucuna niyet etmek isteyen Müslümanlar "Niyet ettim rıza-i şerifin için yarın kandil orucu tutmaya" veya "niyet ettim nafile oruç tutmaya" diyerek niyet edilebilir.

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