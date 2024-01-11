MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Töreni'nde hitap etti. İbrahim Kalın, bu göreve atandıktan sonra ilk kez kameralar karşısında açıklamalarda bulundu. Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Güçlü ve dirençli bir Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ KURULDU MU?

Türkiye'nin istihbarat teorisi üzerinde söz sahibi olması amacıyla Milli İstihbarat Akademisi'nin kuruluşunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum.

MİT AKADEMİSİ NEDİR?

9 Şubat 2023 tarihinde kurulan Millî İstihbarat Akademisi, 6 Ocak’ta faaliyetlerine başladı. Milli İstihbarat Akademisi; istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarını kapsıyor. Millî İstihbarat Akademisi; istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Akademi aynı zamanda Türkiye’nin istihbarat ve güvenlik alanındaki iddiasını güçlendirmeyi ve Türkiye’nin bu alandaki deneyiminin kavramsallaştırılmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

MİT AKADEMİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Akademi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve Akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecek.

Bu programlarda eğitim gören öğrenciler; istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalarını yürütebilecek.

MİT AKADEMİSİ ATAMA ŞARTLARI NELER, BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılı güz döneminde, yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak olan Akademiye, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve başvuru koşullarını karşılayan herkes lisansüstü programlara başvurabilecek.

Akademi, üniversite yapılanması şeklinde faaliyet gösterecek ve dersler alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilecek.

Millî İstihbarat Akademisi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve Akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecektir. Bu programlarda eğitim gören öğrenciler istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zekâ ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalarını yürütebileceklerdir. Başvuru takvimi ve süreci Nisan ayı içerisinde Akademi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

MİT AKEDEMİSİ MÜFREDATINDA HANGİ DERSLER VAR?

Enstitüler bünyesindeki programların kendine özgü ders müfredatları bulunmaktadır. Öğrenciler istihbarat kuramı ve tarihi, araştırma metodolojileri, istihbarat ve güvenlik çalışmalarında yöntem ve analiz gibi derslerin yanı sıra Batı felsefesi, İslam sanatı, sinema gibi vizyon derslerinden de seçim yapabilecek.

MİT AKEDEMİSİ MEZUNLARI NERELERDE ÇALIŞIR?

Akademide yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, diğer üniversitelerde olduğu gibi akademik tez çalışmalarını tamamlayarak mezun olmaya hak kazanıyor. Mezun öğrenciler özel sektör, akademi ya da devlet kurumlarında çalışabiliyor.

MİT İSTİHBARAT AKEDEMİSİ'NİN YÖK TANINIRLIĞI VAR MI?

Akademi’den alınan diplomanın YÖK tanınırlığı vardır. Tamamlanan tezler YÖK ulusal tez merkezinde yayınlanıyor.



