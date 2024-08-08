Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), KPSS şartı aranmaksızın altı farklı pozisyonda personel alımı yapacağını duyurdu. İstihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru olarak açılan kadrolarla ilgili detaylar merak ediliyor. KPSS'siz MİT personel alımına başvurmak isteyen adaylar için süreç ve başvuru detayları haberimizde.
MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Resmi kariyer sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, MİT, KPSS şartı aramaksızın 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştirecek.
MİT'e başvurmak isteyen adaylar, resmi kariyer sayfası adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler.
MİT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
MİT'in açtığı kadrolar arasında istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor. Her bir kadro için belirlenen özel şartlar ve aranılan nitelikler şu şekilde:
Genel Başvuru Şartları
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 35 yaşını doldurmamış olmak
- En az üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokullarının birinden ön lisans mezunu olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği gereklidir.)
Not: Özgeçmiş formunu doldurmak başvurunuzun kabul edildiği anlamına gelmez. Başvurular, MİT'in personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilecektir ve adaylarla SMS, e-posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçilecektir.
Başvuru Süreci
MİT'e başvurmak isteyen adaylar, başvurularını resmi kariyer sayfası üzerinden yapabilirler.