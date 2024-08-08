Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), KPSS şartı aranmaksızın altı farklı pozisyonda personel alımı yapacağını duyurdu. İstihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru olarak açılan kadrolarla ilgili detaylar merak ediliyor. KPSS'siz MİT personel alımına başvurmak isteyen adaylar için süreç ve başvuru detayları haberimizde.