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MİT KPSS'siz personel alımı yapıyor! Milli İstihbarat Teşkilatı 6 farklı kadroda personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları ve tarihleri

Milli İstihbarat Teşkilatı, güvenlik kadrolarını genişletiyor! Milli İstihbarat Teşkilatı KPSS şartı aranmaksızın 6 farklı kadroda personel alımı yapacağını duyurdu. Açılan kadrolar arasında istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor. Peki, MİT KPSS'siz personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

10:01 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
MİT personel alımı
MİT personel alımı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), KPSS şartı aranmaksızın altı farklı pozisyonda personel alımı yapacağını duyurdu. İstihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru olarak açılan kadrolarla ilgili detaylar merak ediliyor. KPSS'siz MİT personel alımına başvurmak isteyen adaylar için süreç ve başvuru detayları haberimizde.

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Resmi kariyer sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, MİT, KPSS şartı aramaksızın 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştirecek.

MİT'e başvurmak isteyen adaylar, resmi kariyer sayfası adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

MİT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

MİT'in açtığı kadrolar arasında istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor. Her bir kadro için belirlenen özel şartlar ve aranılan nitelikler şu şekilde:

İstihbarat Uzmanı:
Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, yabancı dil yeterliliğine sahip olmak gibi şartlar aranıyor.
Mühendis:
Bilgisayar, elektronik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yabancı dil bilmek gerekiyor.
Dil Uzmanı:
İlgili dilde yeterli akademik bilgiye sahip olmak ve yüksek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak şartı aranıyor.
Tekniker:
Bilgisayar, elektronik gibi alanlarda ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.
İHA Sistemleri Pilotu:
Havacılık, mühendislik gibi alanlarda lisans mezunu olmak ve belirlenen fiziksel özelliklere sahip olmak gerekiyor.
Koruma ve Emniyet Memuru:
Üniversite mezunu olmak veya belirlenen spor branşlarından mezun olmak gibi şartlar aranıyor.

Genel Başvuru Şartları

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  2. 35 yaşını doldurmamış olmak
  3. En az üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokullarının birinden ön lisans mezunu olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği gereklidir.)

Not: Özgeçmiş formunu doldurmak başvurunuzun kabul edildiği anlamına gelmez. Başvurular, MİT'in personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilecektir ve adaylarla SMS, e-posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçilecektir.

Başvuru Süreci

MİT'e başvurmak isteyen adaylar, başvurularını resmi kariyer sayfası üzerinden yapabilirler.



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