MSÜ sınav başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav hangi gün yapılacak? İşte 2026 MSÜ başvuru ve sınav takvimi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sınav ve başvuru tarihleri, ÖSYM’nin yayımladığı yeni sınav takvimiyle kesinleşti. Askeri öğrenci adaylarının yoğun ilgi gösterdiği MSÜ için başvurular 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Askeri üniversiteye giriş için ilk adımı oluşturan sınav ise 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.





ÖSYM, her yıl olduğu gibi MSÜ sınavı için başvuru kılavuzunu süreç başlamadan önce yayımlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi de takvimde yer aldı.





MSÜ 2026 sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM’nin duyurduğu takvime göre 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ-2026), bu yıl 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ÖSYM tarafından organize edilecek.





MSÜ 2026 başvuruları ne zaman?

MSÜ’ye giriş yapmak isteyen adayların, başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlaması gerekiyor. Başvuru süreci:

5 Ocak 2026 – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvuru günü ise kılavuz ile birlikte netleşecek.





MSÜ 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla ÖSYM’nin internet sitesinden görüntüleyebilecek.





MSÜ başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Başvuru süreci başlamadan önce ÖSYM, 2026 MSÜ başvuru kılavuzunu kamuoyu ile paylaşacak. Kılavuzda sınav ücreti, başvuru şartları, değerlendirme detayları ve diğer tüm teknik bilgiler yer alacak.







