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MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, bu hafta içerisinde açıklanır mı?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, bu hafta içerisinde açıklanır mı?

16:2712/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda eğitim görmek isteyen adayların tercih süreci sona erdi. 2025 yılı MSÜ yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden öğrenebilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini tamamlayan binlerce aday, sonuçların duyurulacağı günü merakla bekliyor. MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi platformu PERTEM üzerinden ilan edilecek. Peki, sonuç ekranı ne zaman açılacak?

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimine ve mevcut kaynaklara göre, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Kurban Bayramının akabinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Personel Temin Dairesi web sitesi olan “personeltemin.msb.gov.tr” üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sonuçları sorgulayabilecek.

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