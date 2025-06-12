MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, bu hafta içerisinde açıklanır mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini tamamlayan binlerce aday, sonuçların duyurulacağı günü merakla bekliyor. MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi platformu PERTEM üzerinden ilan edilecek. Peki, sonuç ekranı ne zaman açılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimine ve mevcut kaynaklara göre, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Kurban Bayramının akabinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Personel Temin Dairesi web sitesi olan “personeltemin.msb.gov.tr” üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sonuçları sorgulayabilecek.