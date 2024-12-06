Meteoroloji'den Muğla ve Aydın için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Antalya'nın batı kıyıları ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte Muğla ve Aydın güncel hava durumu bilgisi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece ve yarın Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak.
Antalya ve Anamur'da fırtına bekleniyor
Öte yandan, Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Burdur çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA SICAKLIKLARI
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı ve az bulutlu 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların, sabah saatlerinde batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12