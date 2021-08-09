Özgün Muharrem Ayı Ne zaman? 2021 Aşura Günü Ne Zaman?
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Muharrem Ayı Ne zaman? 2021 Aşura Günü Ne Zaman?

Miladi takvime göre 9 Ağustos 2021 günü, hicri takvime göre 1 Muharrem 1443. Muharrem ayı içinde Arapça'da on gün anlamına gelen aşura günlerinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem Ayı Ne zaman? 2021 Aşura Günü Ne Zaman?
Muharrem ayı ile ilgili detaylar haberimizde.

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle Muharrem ayı başlar.

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilir.

2021 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

AŞURA GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü ya da Aşura Günü, 2021'de 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

HİCRİ YILBAŞI: 1 MUHARREM 1443

Muharrem ayı, 12 ay ve 355 gün olan kameri yılın ilk ayıdır. Adından da anlaşılacağı üzere, kameri yılda, güneş değil ayın hareketleri esas alınır. Hicri tarih, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Mekke’den Medine’ye göç edişi ile başlar. Hicretin takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi, Hz. Ömer devrinde olmuştur. Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği yıl (Miladi 622), İslâmî takvimin başlangıç yılı (Hicri 1) olarak, Muharrem ayı da bu takvimin ilk ayı olarak kabul edildi.

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