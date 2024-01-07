"Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AK Parti’nin 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum oldu. Bu gelişmenin ardından Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un kim olduğu merak edildi. Peki, Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Şengül Kurum’un hayatı...

ŞENGÜL KURUM KİMDİR?

Murat Kurum’un eşi olan Şengül Kurum, Matematik öğretmenidir. Kurum, 1999 senesinde Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

MURAT KURUM KİMDİR?





Murat Kurum, Türk siyasetçi, mühendis, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İlk Çevre, Şehircilik Bakanı, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekilidir.





7 Mayıs 1976 yılında Ankara Çankaya’da dünyaya gelen Murat Kurum, memur bir ailenin oğlu. Annesi Kızılcahamamlı ev hanımı Satı Kurum, babası Konyalı inşaat mühendisi Mehmet Kurum. Murat Kurum’un Dilek isminde ablası, Didem isminde de bir kız kardeşi bulunuyor. Şengül Hanım ile evli olan Kurum’un 3 çocuğu var.





EĞİTİM HAYATI





İlkokul birinci sınıfta Konya’da Gazi İlkokulu’nda okuyan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda çalışan babasının Mardin’e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu’nda devam etti. Daha sonra ailesiyle Ankara’ya gelen Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu’nda tamamladı. Murat Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı. Lisede sporla yakından ilgilenen Kurum, okulun basket takımında oynadı.





Başarılı bir öğrenim hayatı geçiren Murat Kurum üniversitede baba mesleğinden devam ederek, mühendis olmak istedi ve Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Ama onun gönlünde yatan inşaat mühendisliğiydi. Bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı.



