'Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz' anlamına gelen atasözüne göre hangisi 'kaybolmaz'? 23 Kasım Milyoner sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam 1194. yeni bölümüyle ekranlara geldi. 23 Kasım tarihli yeni bölümde yarışmacıya yöneltilen bir soru ise merak konusu oldu. İşte 200 bin TL değerindeki 'Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz' anlamına gelen atasözüne göre hangisi 'kaybolmaz'? sorusunun doğru yanıtı.
SORU: 'Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz' anlamına gelen atasözüne göre hangisi 'kaybolmaz'?
CEVAP: C: Çıngıraklı deve
A: Çıngıraklı koyun
B: Çıngıraklı yılan
D: Çıngıraklı köpek
ÇINGIRAKLI DEVE KAYBOLMAZ ATASÖZÜ ANLAMI NEDİR?
Çıngıraklı deve kaybolmaz atasözünün açıklaması ve doğru kullanımı ile ilgili Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından açıklama yapılmıştır. Bu atasözünün açıklaması ile ilgili bilgi edindikten sonra atasözünü gerek cümle içerisinde gerek günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz.
ÇINGIRAKLI DEVE KAYBOLMAZ ATASÖZÜNÜN AÇIKLAMASI
Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz.