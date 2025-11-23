'Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz' anlamına gelen atasözüne göre hangisi 'kaybolmaz'? 23 Kasım Milyoner sorusu

SORU: 'Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz' anlamına gelen atasözüne göre hangisi 'kaybolmaz'?

A: Çıngıraklı koyun

B: Çıngıraklı yılan

C: Çıngıraklı deve

D: Çıngıraklı köpek

ÇINGIRAKLI DEVE KAYBOLMAZ ATASÖZÜ ANLAMI NEDİR?

Çıngıraklı deve kaybolmaz atasözünün açıklaması ve doğru kullanımı ile ilgili Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından açıklama yapılmıştır. Bu atasözünün açıklaması ile ilgili bilgi edindikten sonra atasözünü gerek cümle içerisinde gerek günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz.

ÇINGIRAKLI DEVE KAYBOLMAZ ATASÖZÜNÜN AÇIKLAMASI