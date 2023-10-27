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Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!

Nevşehir’de patates hasadının başlaması dolayısıyla ’tarla günü’ etkinliği düzenlendi. Çardak köyünde Muhtar Adem Özer’e ait tarlaya gelen Vali Ali Fidan, traktörle patates hasat etti. Daha sonra eline kovayı alıp işçiler birlikte tarladan patates toplayan Fidan, işçilerle birlikte havaya kova atarak hasadı kutladı.

17:34 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Nevşehir haberleri

Nevşehir haberleri

’de patates hasadı başladı. Patates hasadının başlaması dolayısıyla Çardak köyünde ’tarla günü’ etkinliği düzenlendi. Muhtar Adem Özer’e ait tarlaya gelen Vali Ali Fidan, traktörle patates hasat etti.

NEVŞEHİR’DE TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Nevşehir’de patates hasadının başlaması dolayısıyla ’tarla günü’ etkinliği düzenlendi.

Çardak köyünde Muhtar Adem Özer’e ait tarlaya gelen Vali Ali Fidan, traktörle patates hasat etti. Daha sonra eline kovayı alıp işçiler birlikte tarladan patates toplayan Fidan, işçilerle birlikte havaya kova atarak hasadı kutladı. Fidan açıklamasında, "Nevşehir; sadece doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil bereketli topraklarıyla da önemli bir şehir. Toplumun yararı için alın teri döken tüm çiftçilere kazançlı hasat sezonu diliyorum. 2022 yılı verilerine göre ilimiz 280 bin ton patates üretimiyle ülke genelinde en çok patates üreten 8’nci il konumunda. Bu yıl da yaklaşık 90 bin dekarlık alanda 360 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Nevşehir patates üretimin yanında depolanmasında da önemli bir potansiyele sahip. Kayadan oyma yer altı depolarımızda yaklaşık 1 milyon 600 bin ton patates depolanabilmekte. Kış boyu tazeliğini koruyarak muhafaza edilmekte ve tüketicinin sofrasına sunulmaktadır" diye konuşt.

Tarla sahibi Adem Özer de hasadın verimli olduğunu belirterek, “Rekoltemiz gayet iyi. Tarladan kilogramı 7-8 liradan satışa sunuluyor. Marketlerde de 15-18 liradan tüketiciye satılıyor" dedi.



#Nevşehir
#Çardak
#patates
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