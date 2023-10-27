Çardak köyünde Muhtar Adem Özer’e ait tarlaya gelen Vali Ali Fidan, traktörle patates hasat etti. Daha sonra eline kovayı alıp işçiler birlikte tarladan patates toplayan Fidan, işçilerle birlikte havaya kova atarak hasadı kutladı. Fidan açıklamasında, "Nevşehir; sadece doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil bereketli topraklarıyla da önemli bir şehir. Toplumun yararı için alın teri döken tüm çiftçilere kazançlı hasat sezonu diliyorum. 2022 yılı verilerine göre ilimiz 280 bin ton patates üretimiyle ülke genelinde en çok patates üreten 8’nci il konumunda. Bu yıl da yaklaşık 90 bin dekarlık alanda 360 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Nevşehir patates üretimin yanında depolanmasında da önemli bir potansiyele sahip. Kayadan oyma yer altı depolarımızda yaklaşık 1 milyon 600 bin ton patates depolanabilmekte. Kış boyu tazeliğini koruyarak muhafaza edilmekte ve tüketicinin sofrasına sunulmaktadır" diye konuşt.