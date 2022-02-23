Nihat Doğan 2023'te hangi partiden aday olacak: HDP'den siyasete girecek mi?

Sanatçı Nihat Doğan, Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla TVNET ekranlarına gelen Sert Sorular programına konuk oldu. Kendisine yönelik soruları yanıtlayan Doğan 2023'te siyasete gireceği kararını tekrar dile getirdi. Nihat Doğan hangi partiden siyasete gireceği sorusunu tekrar yanıtladı.

NİHAT DOĞAN HANGİ PARTİDEN ADAY OLACAK?

Geçtiğimiz aylarda Nihat Doğan "Al Sana Haber" programının yeni bölümünde dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Doğan, şarkıcılığın yanı sıra 2023 yılında siyasete atılacağını belirtmişti.

Doğan, "Orası beni ilgilendirir. HDP'de olabilir o da siyasi bir partidir. Şu an şu partide siyaset yapacağım demiyorum. Belki bağımsız olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

'PARTİ DE OLABİLİR BAĞIMSIZ DA OLABİLİRİM'

TVNET canlı yayınında kendisine yöneltilen "Hangi partiden aday olacaksınız?" sorusuna Doğan "Parti belli değil, partiye karar vermedim. Seçim vakti geldiğinde ben karar vereceğim. Parti de olabilir bağımsız aday da olabilirim. Daha 2023'e çok var. İstanbul'dan da aday olabilirim, Muş'tan da aday olabilirim. Siyasi partilerden de teklifler var. Seçime 3 veya 4 ay kala açıklayabilirim" açıklamasında bulundu. Daha önce yaptığı konuşmada "HDP'den de aday olabilirim" açıklamasını yaparak bu söylemini tekrar etti.

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NİHAT DOĞAN KİMDİR?

13 Şubat 1976 yılında İstanbul’da doğan Nihat Doğan, aslen Kürt asıllıdır. Türk halk müziği şarkıcısı olan Doğan, 11 yaşında babasını kaybetmiştir. Aile büyükleri tarafından Muş’a götürülmek istenen ünlü isim İstanbul’da kalmayı tercih etmiştir. Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikâmet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. 1 sene Almanya’da kalan Nihat Doğan, burada istediği işleri yapamayacağını düşünüp ülkemize geri dönüş yaptı. Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başladı. Doğu ve Güneydoğunun en köklü aşiretlerinden biri olan Badıkan Aşireti'ne Mensubdur. Bu Aşiret'in kökleri Mervaniler'in Kurucusu olan (Bad)'a dayanmaktadır.