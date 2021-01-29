Bilim insanları 'Nipah virüsü' için uyardı

Dünya koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken, bilim insanlarının yeni uyarısı 'Nipah virüsü' için geldi.
İngiliz Guardian gazetesi, yüzde 75’lik ölüm oranına sahip geniş çaplı bir pandemiye yol açabilecek yetenekte olan Nipah adlı virüs hakkında bir bilimsel araştırma yayımladı.
Hollanda merkezli Access to Medicine Foundation sivil toplum örgütünün uzmanlarına göre, Nipah adlı virüsün her an enfeksiyonu tetikleme riski bulunuyor.
NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, Nipah virüsü belirtisiz seyredebiliyor, aynı zamanda ciddi solunum sorunları, beyin iltihabı, beyin ödemi ve yüzde 40 ila 75 arasında ölüm oranına yol açabiliyor.
Nipah, insana yarasa ve domuzlardan ya da virüsün bulaştığı yemekten geçebiliyor.
Hastalık ayrıca insandan insana da geçiyor. Uzmanların sözlerine göre, virüsün doğal taşıyıcısı büyük yarasalar.
Nipah virüsü, DSÖ tarafından insanlık için en tehlikeli virüsler listesine dahil edildi.
Bu hastalığın tedavisi için henüz bir ilaç veya aşı bulunmuyor.
İlaç firmalarının Nipah'a karşı ilaç geliştirme yönünde bir projesi ise henüz yok. Bunun yerine Nipah’a karşı semptomatik yoğun tedavi kullanılıyor.
NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
İnsan enfeksiyonları asemptomatik enfeksiyon, akut solunum yolu enfeksiyonu (hafif, şiddetli) ve ölümcül ensefalitten oluşmaktadır. Enfekte insanlarda başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar gelişirmektedir. Bunu baş dönmesi, uyuşukluk, bilinç değişikliği ve akut ensefalitiye işaret eden nörolojik belirtiler takip edebilir. Bazı kişilerde akut solunum sıkıntısı da dahil olmak üzere atipik pnömoni ve ciddi solunum problemleri görülebilir. Ciddi vakalarda, 24 ila 48 saat içinde komaya dönüşen Ensefalit ve nöbetler ortaya çıkar.
İnkübasyon süresi (enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan aralık) 4-14 gün arasında değişmektedir. Ancak 45 günü bulan inkübasyon süresinin görüldüğü bildirilmiştir.
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