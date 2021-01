Bilim insanları 'Nipah virüsü' için uyardı

Dünya koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken, bilim insanlarının yeni uyarısı 'Nipah virüsü' için geldi.



İngiliz Guardian gazetesi, yüzde 75’lik ölüm oranına sahip geniş çaplı bir pandemiye yol açabilecek yetenekte olan Nipah adlı virüs hakkında bir bilimsel araştırma yayımladı.

Hollanda merkezli Access to Medicine Foundation sivil toplum örgütünün uzmanlarına göre, Nipah adlı virüsün her an enfeksiyonu tetikleme riski bulunuyor.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, Nipah virüsü belirtisiz seyredebiliyor, aynı zamanda ciddi solunum sorunları, beyin iltihabı, beyin ödemi ve yüzde 40 ila 75 arasında ölüm oranına yol açabiliyor.

Nipah, insana yarasa ve domuzlardan ya da virüsün bulaştığı yemekten geçebiliyor.

Hastalık ayrıca insandan insana da geçiyor. Uzmanların sözlerine göre, virüsün doğal taşıyıcısı büyük yarasalar.

Nipah virüsü, DSÖ tarafından insanlık için en tehlikeli virüsler listesine dahil edildi.

Bu hastalığın tedavisi için henüz bir ilaç veya aşı bulunmuyor.

İlaç firmalarının Nipah'a karşı ilaç geliştirme yönünde bir projesi ise henüz yok. Bunun yerine Nipah’a karşı semptomatik yoğun tedavi kullanılıyor.

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

İnsan enfeksiyonları asemptomatik enfeksiyon, akut solunum yolu enfeksiyonu (hafif, şiddetli) ve ölümcül ensefalitten oluşmaktadır. Enfekte insanlarda başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar gelişirmektedir. Bunu baş dönmesi, uyuşukluk, bilinç değişikliği ve akut ensefalitiye işaret eden nörolojik belirtiler takip edebilir. Bazı kişilerde akut solunum sıkıntısı da dahil olmak üzere atipik pnömoni ve ciddi solunum problemleri görülebilir. Ciddi vakalarda, 24 ila 48 saat içinde komaya dönüşen Ensefalit ve nöbetler ortaya çıkar.

İnkübasyon süresi (enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan aralık) 4-14 gün arasında değişmektedir. Ancak 45 günü bulan inkübasyon süresinin görüldüğü bildirilmiştir.

Çin aşısının 3.5 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiye'ye getirildi Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarının sevkiyatı devam ediyor. Aşıların 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü de bu sabah Türkiye'ye getirildi.Türk Hava Yolları'nın TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi 'Zigana' isimli uçağıyla saat 06.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirilen aşılar, görevliler tarafından uçaktan titizlikle indirildi. Çin aşısı Sinovac'ın etkiliği yüzde kaç?Aktif ısı kontrollü konteynerler ile uçaktan indirilen inkatif aşılar, gümrük işlemlerinin yapılması için depolara alındı. Çin'den sipariş edilen aşıların 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlamıştı. İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının 6.5 milyon dozluk ilk bölümü de 25 Ocak Pazartesi sabahı Türkiye'ye getirilmişti. Çin aşısında Faz-3 çalışması sona erdi