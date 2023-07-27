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TMO alım randevu sistemi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bir kamu kuruluşudur. TMO Hars sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olan ofis randevusu, fındık, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve pek çok ürünü TMO, ÇKS'ye kayıtlı miktar kadarını satın almakta. TMO ofis randevu ekranı, elindeki mahsulü ofise satmak isteyen çiftçiler için büyük öneme sahip. Peki TMO randevusu nasıl alınır? İşte Toprak Mahsulleri Ofisi TMO randevu sorgulama ekranı.

15:43 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TMO alımı randevu sistemi

TMO alımı randevu sistemi

TMO, 1936 yılında kurulmuş olup, temel amacı, Türkiye'nin tarımsal üretimini desteklemek ve gıda güvenliğini sağlamaktır. TMO, bu amacı doğrultusunda, hububat, ayçiçeği, şeker, tuz, patates ve diğer tarımsal ürünlerin üretimini desteklemektedir. TMO, ayrıca, bu ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek, tüketicilerin uygun fiyata gıda temin etmelerini sağlamaktadır. TMO, Türkiye'nin tarımsal üretimi ve gıda güvenliği için önemli bir kuruluştur. Fındık, hububat, ayçiçeği, şeker, patates üreticileri TMO aracılığıyla ürünlerini satıyor. Satış işlemi için ise randevu gerekiyor. Peki TMO Randevusu nasıl alınır? İşte detaylar

TMO randevusu nasıl alınır?

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne fındık satabilmek için mutlaka ilk olarak randevu almanız gerekmektedir. Randevuyu TMO’nun merkezlerinden alabileceğiniz gibi internet aracılığı ile de kolaylıkla alabilirsiniz. TMO’nun internet sitesine girerek karşınıza çıkan formu doldurmanız randevu için yeterli olacaktır.

Randevu.tmo.gov.tr
adresine girerek çıkan formda sağda ilk olarak satacağınız ürünü seçmelisiniz. Ardından
Çiftçi Kayıt Sistemi’
ne kayıtlı mısınız sorusunu yanıtlayıp daha sonra banka kartınızın olup olmadığı seçeneğini seçmelisiniz. Gerçek kişi iseniz
T.C. Kimlik numaranızı
kurum veya şirket adına işlem yapacaksanız
Vergi Numaranızı
girip altta yer alan onaylıyorum butonuna tıklayıp hemen altındaki doğrulama kodunu girip giriş yapmanız gerekmektedir. Böylece randevu işleminiz tamamlanacaktır.

TMO'nun görevleri nelerdir?

TMO, Türkiye'nin tarımsal üretimi ve gıda güvenliği için önemli bir kuruluştur. TMO, bu görevlerini yerine getirerek, Türkiye'nin tarımsal üretimini artırmak, gıda güvenliğini sağlamak, tüketicileri uygun fiyata gıda ile buluşturmak ve tarımsal ihracatı desteklemektedir.

TMO'nun görevleri
şunlardır:
  1. Türkiye'nin tarımsal üretimini desteklemek
  2. Gıda güvenliğini sağlamak
  3. Tüketicileri uygun fiyata gıda ile buluşturmak
  4. Tarımsal ihracatı desteklemek
  5. Tarımsal araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek
  6. Tarımsal eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak
  7. Tarımsal kooperatifleri desteklemek



#TMO
#TMO randevu alma
#Toprak mahsulleri Ofisi
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