TMO, 1936 yılında kurulmuş olup, temel amacı, Türkiye'nin tarımsal üretimini desteklemek ve gıda güvenliğini sağlamaktır. TMO, bu amacı doğrultusunda, hububat, ayçiçeği, şeker, tuz, patates ve diğer tarımsal ürünlerin üretimini desteklemektedir. TMO, ayrıca, bu ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek, tüketicilerin uygun fiyata gıda temin etmelerini sağlamaktadır. TMO, Türkiye'nin tarımsal üretimi ve gıda güvenliği için önemli bir kuruluştur. Fındık, hububat, ayçiçeği, şeker, patates üreticileri TMO aracılığıyla ürünlerini satıyor. Satış işlemi için ise randevu gerekiyor. Peki TMO Randevusu nasıl alınır? İşte detaylar