TMO alımı randevu sistemi
TMO, 1936 yılında kurulmuş olup, temel amacı, Türkiye'nin tarımsal üretimini desteklemek ve gıda güvenliğini sağlamaktır. TMO, bu amacı doğrultusunda, hububat, ayçiçeği, şeker, tuz, patates ve diğer tarımsal ürünlerin üretimini desteklemektedir. TMO, ayrıca, bu ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek, tüketicilerin uygun fiyata gıda temin etmelerini sağlamaktadır. TMO, Türkiye'nin tarımsal üretimi ve gıda güvenliği için önemli bir kuruluştur. Fındık, hububat, ayçiçeği, şeker, patates üreticileri TMO aracılığıyla ürünlerini satıyor. Satış işlemi için ise randevu gerekiyor. Peki TMO Randevusu nasıl alınır? İşte detaylar
TMO randevusu nasıl alınır?
Toprak Mahsulleri Ofisi’ne fındık satabilmek için mutlaka ilk olarak randevu almanız gerekmektedir. Randevuyu TMO’nun merkezlerinden alabileceğiniz gibi internet aracılığı ile de kolaylıkla alabilirsiniz. TMO’nun internet sitesine girerek karşınıza çıkan formu doldurmanız randevu için yeterli olacaktır.
TMO'nun görevleri nelerdir?
TMO, Türkiye'nin tarımsal üretimi ve gıda güvenliği için önemli bir kuruluştur. TMO, bu görevlerini yerine getirerek, Türkiye'nin tarımsal üretimini artırmak, gıda güvenliğini sağlamak, tüketicileri uygun fiyata gıda ile buluşturmak ve tarımsal ihracatı desteklemektedir.
- Türkiye'nin tarımsal üretimini desteklemek
- Gıda güvenliğini sağlamak
- Tüketicileri uygun fiyata gıda ile buluşturmak
- Tarımsal ihracatı desteklemek
- Tarımsal araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek
- Tarımsal eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak
- Tarımsal kooperatifleri desteklemek