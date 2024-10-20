Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG), bugün yapılıyor. Bu sınav, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor ve özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için düzenleniyor. Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek. Peki, 2024 ÖGG sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? İşte, Özel Güvenlik Sınavı 111. dönem ÖGG sınav süresi ve sınav bitiş saati.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim Ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi belli oldu. Buna göre Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), 20 Ekim 2024 Pazar günü uygulanacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ÖGS sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

111. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 22 Ekim 2024 tarihinde adayların erişimine sunulacak. Özel güvenlik sınavı sorularına itirazlar 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. EGM kılavuzuna göre ÖGG sonuçları, 8 Kasım 2024 tarihinde ÖGNET üzerinden ilan edilecek.

Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı nedir?

Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavı, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen veya mevcut güvenlik görevlilerinin belgelerini yenilemeleri için düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir ve özel güvenlik görevlisi adayları ya da mevcut görevliler sınava girerek mesleklerinde çalışabilmek için gerekli olan sertifikayı alırlar.

ÖGG Sınavın Kapsamı:

ÖGG Temel Eğitim Sınavı : Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için yapılır. Adaylara, özel güvenlik mevzuatı ve mesleki bilgi alanlarından çoktan seçmeli 100 soru yöneltilir.

ÖGG Yenileme Eğitimi Sınavı : Halihazırda özel güvenlik görevlisi olan kişiler için düzenlenir. Bu sınav, mevcut bilgileri güncellemek ve görevde kalmak için gereklidir.

Sınavda başarılı olan adaylar, Özel Güvenlik Sertifikası alarak güvenlik şirketlerinde veya çeşitli kurumlarda özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler. Sınav süresi genellikle 120 dakika olup, adayların çoktan seçmeli sorularla mesleki yeterliliklerini ölçer.



