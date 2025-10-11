Yeni Şafak
OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? OGM 262 personel alımı sonuç ekranı

OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? OGM 262 personel alımı sonuç ekranı

15:5911/10/2025, Cumartesi
OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı?
OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) engelli ve eski hükümlü statüsünde gerçekleştireceği 262 daimi işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Şimdi gözler sonuç duyurusuna çevrildi. OGM işçi alımı sonuçları, kura çekimi ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

OGM’de istihdam heyecanı sürüyor. Engelli ve eski hükümlü statüsünde alınacak 262 daimi işçi için başvurular sona erdi. Adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklerken, kura işlemlerinin ardından sonuçlar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ve OGM’nin resmi sayfalarından paylaşılacak. Adaylar sonuç sorgulamasını e-Devlet ve İŞKUR ekranı üzerinden yapabilecek.

OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM 262 daimi işçi alımı sonuç tarihi henüz belli değil. Sonuçların Ekim ayının ortalarında ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar ile ilgili tüm bilgilendirmeler il müdürlüklerinden yapılacak.

ADAYLAR KURA İLE BELİRLENECEK

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır.

Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı ve eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapan adayların sözlü ve uygulamalı sınavı Bölge Müdürlükleri merkezinin yer aldığı İl'de yapılacaktır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar, noter kurası ile sınav yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecektir. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

