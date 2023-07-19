Öğretmen iller arası yer değiştirme görev süresi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği yapılıyor. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.
Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvurusu ne zamana kadar yapılacak?
Öğretmenler iller arası atama için başvurularını, 28 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alanElektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapacaklar. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları da 13-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, yerleştirme sonuçları ise valiliklerce 20 Temmuz'da ilan edilecek.
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme görev süresi ne kadar?
Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğretmenlerin 2023 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında görev sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık esas alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, '2023 Yılı İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu'nda görev sürelerinin hesabında esas alınan '30 Eylül 2023' tarihini, '31 Aralık 2023' olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle." ifadelerini kullandı.
Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
İller arası öğretmen atama takvimi
2023 Başvurular: 28 Temmuz - 2 Ağustos 2023
Atamalar: 4 Ağustos
İlişik Kesme: 7 Ağustos