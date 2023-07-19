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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme görev süresi ne kadar? İşte il dışı tayin atama takvimi

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru tarihi 2023 için geri sayım sürerken son dakika açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak değiştirildi. Peki, öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Peki öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte İller arası öğretmen atama takvimi, MEB öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

09:13 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Öğretmen iller arası yer değiştirme görev süresi

Öğretmen iller arası yer değiştirme görev süresi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği yapılıyor. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvurusu ne zamana kadar yapılacak?

Öğretmenler iller arası atama için başvurularını, 28 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alanElektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapacaklar. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları da 13-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, yerleştirme sonuçları ise valiliklerce 20 Temmuz'da ilan edilecek.

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme görev süresi ne kadar?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğretmenlerin 2023 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında görev sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık esas alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, '2023 Yılı İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu'nda görev sürelerinin hesabında esas alınan '30 Eylül 2023' tarihini, '31 Aralık 2023' olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle." ifadelerini kullandı.

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

İller arası öğretmen atama takvimi

2023 Başvurular: 28 Temmuz - 2 Ağustos 2023

Atamalar: 4 Ağustos

İlişik Kesme: 7 Ağustos

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Son dakika haberi: MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı! Okullar ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu, şimdiden veli ve öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yaz tatiline 16 Haziran'da girdi. Depremler nedeniyle eğitime bir süre ara verilen 11 ilde ise 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitimi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre, okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi ders başı yapacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Peki birinci ve ikinci dönem ara tatiller ne zaman? Sömestr tatili ne zaman bitecek? İşte, okulların açılacağı ve yaz tatilinin biteceği tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.

#Meb
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#öğretmen ataması
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