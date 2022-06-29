Özgün Öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak?
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Öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atama takvimini açıklandı. Daha önce müjdesi verilen sözleşmeli 20 bin öğretmen atamasının başvuru takvimi belli oldu. Peki, öğretmen atama başvuruları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmen ataması başvuru ekranı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atam başvuruları ne zaman yapılacak?
Öğretmen ataması başvuruları 2022

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, atama müjdesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesinin ardından bugün itibarıyla takvimin ilan edildiğini, başvurularının ne zaman alınacağını bildirdi.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacak.

Bakan Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sözlü sınavlar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak. Atama tercihleri, 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak."

Öte yandan, 20 bin öğretmen atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması takvimini MEB açıkladı!
ÖZGÜN
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması takvimini MEB açıkladı!
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