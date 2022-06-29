Öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, atama müjdesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesinin ardından bugün itibarıyla takvimin ilan edildiğini, başvurularının ne zaman alınacağını bildirdi.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacak.

Bakan Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sözlü sınavlar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak. Atama tercihleri, 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak."

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Öte yandan, 20 bin öğretmen atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.