Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen atama kılavuzu yayımlandı. Atanmayı bekleyen öğretmenler, 20 Bin öğretmen atamasında ön başvuru, sözlü sınav merkezi tercihleri ve mülakat tarihleri ne zaman? öğrenmek istiyor. İşte öğretmen atamaları 2024 MEB kılavuzundaki önemli detaylar

Öğretmen atamaları için branş dağılımı ve kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.