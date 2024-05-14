Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen atama kılavuzu yayımlandı. Atanmayı bekleyen öğretmenler, 20 Bin öğretmen atamasında ön başvuru, sözlü sınav merkezi tercihleri ve mülakat tarihleri ne zaman? öğrenmek istiyor. İşte öğretmen atamaları 2024 MEB kılavuzundaki önemli detaylar
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA ÖN BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Ön Başvuru ve Sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 20 - 31 Mayıs 2024
ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
20 bin öğretmesinde sözlü sınavların başlangıcı 1 Temmuz 2024 olarak açıklandı.
ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN BELLİ OLDU
Öğretmen atamaları için branş dağılımı ve kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.
Sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.