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Öğretmen ataması için ön başvuru, sözlü sınav merkezi tercihi ne zaman? 20 bin öğretmen atamalarında son durum

Öğretmen atama başvurusu ile 20 bin öğretmen alımı gerçekleştirilecek. Öğretmen ataması için başvuru tarihleri 20- 31 Mayıs olarak belirlenirken, branş dağılımı 87 alanda gerçekleştirilecek. Peki, Öğretmen ataması için ön başvuru, sözlü sınav merkezi tercihi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılında yapılacak 20 bin öğretmen atamasına ilişkin son durum haberimizde.

13:17 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Öğretmen ataması
Öğretmen ataması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen atama kılavuzu yayımlandı. Atanmayı bekleyen öğretmenler, 20 Bin öğretmen atamasında ön başvuru, sözlü sınav merkezi tercihleri ve mülakat tarihleri ne zaman? öğrenmek istiyor. İşte öğretmen atamaları 2024 MEB kılavuzundaki önemli detaylar

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA ÖN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Ön Başvuru ve Sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 20 - 31 Mayıs 2024

ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

20 bin öğretmesinde sözlü sınavların başlangıcı 1 Temmuz 2024 olarak açıklandı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN BELLİ OLDU

Öğretmen atamaları için branş dağılımı ve kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.



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