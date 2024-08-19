İl emri verilecek mi? MEB il emri ne zaman verilecek? İl emrinden kimler faydalanabilir? 2024 il emri belli oldu mu? soruları araştırılıyor.

MEB İL EMRİ VERİLECEK Mİ?

Öğretmenler mazerete bağlı atama sürecini tamamlıyor! Ancak bir diğer merak edilen konu olan il emri için ise henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.

Ancak iller arası atama sonucunu duyuran Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şöyle bir açıklama geldi: ''Tercihleri doğrultusunda yer değişikliği gerçekleştirilemeyen öğretmenler için yeni bir çalışma gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Aile birliği mazereti başta olmak üzere diğer mazeret gruplarından da yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin, eğitim kurumlarının ihtiyaç durumları da göz önünde bulundurularak alınacak talepler doğrultusunda gerekirse birebir görüşmeler yapılarak taleplerin karşılanması sağlanacak.''

ÖĞRETMEN İL EMRİ NEDİR?

Öğretmenler için bir atama şekli olan il emri, MEB’ e bağlı resmi eğitim kurumunda görev yapan eğitim çalışanlarının bir başka ilde geçici görevlendirilmesine olanak verir.

İl emri ile idari personel ve öğretmenler, istedikleri ilde görev yapma imkanı bulur. Uygulama, aile birliğini sağlamak isteyen ancak mazerete bağlı yer değişikliği yapamayan öğretmenler için kritik öneme sahiptir.

Genellikle il emri ile eşinin yanına gitmek isteyen öğretmen istediği tercihler gelmezse boş kalan veya uygun olan okullara atanır.







